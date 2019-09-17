Знімати житло та вижити: як це роблять німці (відео)

Німеччина - одна з тих країн, де квартиранти мають набагато більше прав, ніж власники нерухомості. Обов'язків в них теж вистачає, але законодавство вибудуване таким чином, що люди по 10-15 років можуть комфортно і стабільно жити в одному орендованому помешканні.