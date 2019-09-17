 Знімати житло та вижити: як це роблять німці (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 17.09.2019

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Знімати житло та вижити: як це роблять німці (відео)

Що дозволено квартирантам у Німеччині? Чому їх складно виселити та підвищити їм орендну плату? Дивіться у добірці DW про права та обов'язки квартиронаймачів у Німеччині.

Усе - і права, і обов’язки квартирантів - прописані в договорі про оренду

Усе - і права, і обов’язки квартирантів - прописані в договорі про оренду

Німеччина - одна з тих країн, де квартиранти мають набагато більше прав, ніж власники нерухомості. Обов'язків в них теж вистачає, але законодавство вибудуване таким чином, що люди по 10-15 років можуть комфортно і стабільно жити в одному орендованому помешканні. 

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Київ на другому місці в рейтингу найдорожчої оренди житла у світі (відео)

За даними агенції Bloomberg, винайняти житло у Києві коштує більше двох середніх зарплат. Цю вартість розраховували залежно від середньої зарплати у місті. (24.10.2017)  

Де у Німеччині багато робочих місць і доступне житло

У ФРН є чимало міст, де через економічний бум зростає кількість вакансій, а середня квартплата при цьому залишається низькою, встановили вчені інституту IW в Кельні. (28.08.2018)  

Житло в Європі: де його зараз вигідно купувати або винаймати

Огляд цін на нерухомість, підготований компанією Deloitte, демонструє: придбання і особливо оренда квартир у великих західних містах нерідко дешевші, ніж у столицях на сході ЄС. (29.07.2019)  

У Німеччині тисячі людей протестують проти підвищення орендної плати

Тисячі людей вийшли на вулиці німецьких міст з протестами проти зростання орендної плати. Одночасно проходить збір підписів за ініціативу, що виступає за відчуження житла у великих компаній, які передають його в оренду. (06.04.2019)  

Дорогі квадратні метри у німецьких містах, або Головний біль квартирантів

Орендна плата за квартири в німецьких містах зростає так стрімко, що стає багатьом не по кишені. Дехто вбачає порятунок у збільшенні соціального житла. Але чи це так? (10.08.2013)  

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