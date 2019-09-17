Знімати житло та вижити: як це роблять німці (відео)

Що дозволено квартирантам у Німеччині? Чому їх складно виселити та підвищити їм орендну плату? Дивіться у добірці DW про права та обов'язки квартиронаймачів у Німеччині.
Німеччина - одна з тих країн, де квартиранти мають набагато більше прав, ніж власники нерухомості. Обов'язків в них теж вистачає, але законодавство вибудуване таким чином, що люди по 10-15 років можуть комфортно і стабільно жити в одному орендованому помешканні.
За даними агенції Bloomberg, винайняти житло у Києві коштує більше двох середніх зарплат. Цю вартість розраховували залежно від середньої зарплати у місті. (24.10.2017)
У ФРН є чимало міст, де через економічний бум зростає кількість вакансій, а середня квартплата при цьому залишається низькою, встановили вчені інституту IW в Кельні. (28.08.2018)
Огляд цін на нерухомість, підготований компанією Deloitte, демонструє: придбання і особливо оренда квартир у великих західних містах нерідко дешевші, ніж у столицях на сході ЄС. (29.07.2019)
Тисячі людей вийшли на вулиці німецьких міст з протестами проти зростання орендної плати. Одночасно проходить збір підписів за ініціативу, що виступає за відчуження житла у великих компаній, які передають його в оренду. (06.04.2019)