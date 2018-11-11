Знущання над тваринами: у цирках і досі норма (відео)

В українських цирках, ресторанах та на притравочних станціях досі експлуатують тварин заради прибутку. Активістам вдається рятувати окремих тварин, іноді надто пізно. Тому зоозахисники вимагають системних змін.
В Україні є щонайменше 70 місць, де знущаються над дикими тваринами. Це ресторани, притравочні станції тощо. Крім цього, у восьми державних цирках досі експлуатують тварин заради прибутку. Вирішити проблему з експлуатацією диких тварин на законодавчому рівні спробували ще рік тому. Тоді Верховна Рада ухвалила деякі поправки до закону "Про захист тварин від жорстокого поводження", дала визначення поняттям "жорстоке поводження" та "пересувний звіринець". Утім, парламент не заборонив їх. Забрати з неволі вдається лише тих тварин, власники яких ідуть на співпрацю. Як ось цих мешканців притулку "Біла скеля":
Директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко називає себе "найдикішим" директором в Україні. Про фанатичну любов до природи та збереження унікального степу - дивіться спецпроект DW #LocalHeroes. (20.09.2018)
Всесвітній фонд дикої природи здійснює унікальний проект з порятнуку рідкісних птахів. "Прийомні мами" вчать лісових ібісів, як дістатися в теплі краї. (12.09.2018)
На околиці Берліна розташований найбільший у Європі притулок для тварин. Він фінансується виключно за рахунок приватних пожертв: щороку потрібно понад 8 млн євро. Тут працюють 173 штатні працівники. (06.08.2018)