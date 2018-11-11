 Знущання над тваринами: у цирках і досі норма (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.11.2018

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Політика й суспільство

Знущання над тваринами: у цирках і досі норма (відео)

В українських цирках, ресторанах та на притравочних станціях досі експлуатують тварин заради прибутку. Активістам вдається рятувати окремих тварин, іноді надто пізно. Тому зоозахисники вимагають системних змін. 

Peru Zirkuslöwen werden nach Südafrika zurückgebracht (Getty Images/AFP/C. Bouroncle)

Часто тварини гинуть у цирках

В Україні є щонайменше 70 місць, де знущаються над дикими тваринами. Це ресторани, притравочні станції тощо. Крім цього, у восьми державних цирках досі експлуатують тварин заради прибутку. Вирішити проблему з експлуатацією диких тварин на законодавчому рівні спробували ще рік тому. Тоді Верховна Рада ухвалила деякі поправки до закону "Про захист тварин від жорстокого поводження", дала визначення поняттям "жорстоке поводження" та "пересувний звіринець". Утім, парламент не заборонив їх. Забрати з неволі вдається лише тих тварин, власники яких ідуть на співпрацю. Як ось цих мешканців притулку "Біла скеля": 

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Захист птахів: як орнітологи вчать лісових ібісів літати в теплі краї (відео)

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Найбільший у Європі притулок для тварин (відео)

На околиці Берліна розташований найбільший у Європі притулок для тварин. Він фінансується виключно за рахунок приватних пожертв: щороку потрібно понад 8 млн євро. Тут працюють 173 штатні працівники. (06.08.2018)  

Безпритульні тварини: як цю проблему вирішують німці (відео)

Чому в Німеччині майже немає безпритульних тварин? Вирішити цю проблему німцям вдалося завдяки чітким правилам утримання домашніх тварин та небайдужості суспільства. Дивіться, як це функціонує. (13.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

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Докладно

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