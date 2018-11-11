Знущання над тваринами: у цирках і досі норма (відео)

В Україні є щонайменше 70 місць, де знущаються над дикими тваринами. Це ресторани, притравочні станції тощо. Крім цього, у восьми державних цирках досі експлуатують тварин заради прибутку. Вирішити проблему з експлуатацією диких тварин на законодавчому рівні спробували ще рік тому. Тоді Верховна Рада ухвалила деякі поправки до закону "Про захист тварин від жорстокого поводження", дала визначення поняттям "жорстоке поводження" та "пересувний звіринець". Утім, парламент не заборонив їх. Забрати з неволі вдається лише тих тварин, власники яких ідуть на співпрацю. Як ось цих мешканців притулку "Біла скеля":

