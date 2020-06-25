ЗНО і німці: особливості університетів та вищих шкіл у ФРН (відео)

В Україні стартувало ЗНО для тих, хто хоче вступати до вишів. Частина українських випускників мріє навчатися за кордоном, зокрема в Німеччині. Основні особливості університетів та вищих шкіл у ФРН.
Престиж університетів не в останню чергу зумовлений тривалою традицією вищої освіти в Німеччині - їй уже понад 600 років. Найстарішим у країні, а також одним із найстаріших у Європі, є Гейдельберзький університет, заснований у 1386 році. Це провідний заклад вищої освіти у галузі медицини, зокрема, онкології. Серед перших німецьких університетів - засновані у 14-15 століттях університети Кельна, Ерфурта, Фрайбурга, Майнца, Мюнхена, Тріра та Вюрцбурга. Усі вони - державні. Що ще варто знати про німецькі університети?
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