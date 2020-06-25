 ЗНО і німці: особливості університетів та вищих шкіл у ФРН (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.06.2020

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Політика й суспільство

ЗНО і німці: особливості університетів та вищих шкіл у ФРН (відео)

В Україні стартувало ЗНО для тих, хто хоче вступати до вишів. Частина українських випускників мріє навчатися за кордоном, зокрема в Німеччині. Основні особливості університетів та вищих шкіл у ФРН.

Deutschland Studierende der Georg-August-Universität (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

Престиж університетів не в останню чергу зумовлений тривалою традицією вищої освіти в Німеччині - їй уже понад 600 років. Найстарішим у країні, а також одним із найстаріших у Європі, є Гейдельберзький університет, заснований у 1386 році. Це провідний заклад вищої освіти у галузі медицини, зокрема, онкології. Серед перших німецьких університетів - засновані у 14-15 століттях університети Кельна, Ерфурта, Фрайбурга, Майнца, Мюнхена, Тріра та Вюрцбурга. Усі вони - державні. Що ще варто знати про німецькі університети?



 

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