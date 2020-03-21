ЗНО в Україні буде перенесено через карантин

Через продовження до 24 квітня в Україні загальнонаціонального карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу SARS-Cov-2 буде перенесено зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) учнів. "Цьогорічне ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов'язково відбудеться. Це також змінить терміни проведення вступної кампанії", - повідомив у середу, 25 березня, заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний. За його словами, нові дати ЗНО можуть стати відомі цього тижня.

Окрім того, передбачаються зміни у проведенні пробного ЗНО. Міністерство пообіцяло повідомити про це більш докладно 26 березня.

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Також в міністерстві нагадали, що після запровадження в Україні карантину закладам освіти було рекомендовано не проводити масові заходи та проводити заняття за допомогою дистанційних технологій. Згідно з роз'ясненням МОН України, навіть за працівниками, що фактично не виходять на роботу, за законом має зберігатися середня заробітна плата.