Знову п'ятирічки? Гройсман пообіцяв Україні сильну економіку (відео)

Сильною можна вважати економіку, яка демонструє сприятливу динаміку макроекономічних показників та має високу стійкість до зовнішніх шоків. Поточну динаміку можна аналізувати за темпами зростання ВВП, рівнем інфляції, дефіцитом бюджету тощо. І якщо порівнювати Україну з іншими країнами, що розвиваються, вже зараз вона показує непогану динаміку, констатують у Dragon Capital.