Знову п'ятирічки? Гройсман пообіцяв Україні сильну економіку (відео)

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що за п’ять років Україна зможе мати сильну економіку. DW вирішила перевірити, чи є підстави на це сподіватися.
Прем’єр-міністр України заявляє про позитивну динаміку розвитку економіки, проте чи готовий він до рішучих реформ?
Сильною можна вважати економіку, яка демонструє сприятливу динаміку макроекономічних показників та має високу стійкість до зовнішніх шоків. Поточну динаміку можна аналізувати за темпами зростання ВВП, рівнем інфляції, дефіцитом бюджету тощо. І якщо порівнювати Україну з іншими країнами, що розвиваються, вже зараз вона показує непогану динаміку, констатують у Dragon Capital.
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