 Знову п′ятирічки? Гройсман пообіцяв Україні сильну економіку (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 05.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Головна

Знову п'ятирічки? Гройсман пообіцяв Україні сильну економіку (відео)

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що за п’ять років Україна зможе мати сильну економіку. DW вирішила перевірити, чи є підстави на це сподіватися.

Прем’єр-міністр України заявляє про позитивну динаміку розвитку економіки, проте чи готовий він до рішучих реформ?

Прем’єр-міністр України заявляє про позитивну динаміку розвитку економіки, проте чи готовий він до рішучих реформ?

Сильною можна вважати економіку, яка демонструє сприятливу динаміку макроекономічних показників та має високу стійкість до зовнішніх шоків. Поточну динаміку можна аналізувати за темпами зростання ВВП, рівнем інфляції, дефіцитом бюджету тощо. І якщо порівнювати Україну з іншими країнами, що розвиваються, вже зараз вона показує непогану динаміку,  констатують у Dragon Capital.

 

DW.COM

Чому багата Україна така бідна? (відео)

МВФ вважає Україну найбіднішою державою Європи. Попереду вже навіть Молдова. Втім за багатством природних ресурсів та розвиненістю промисловості Україна випереджає багато країн. Чому досі триває цей парадокс? (26.10.2018)  

Spiegel: Україна втрачає мільярди через податкові схеми

Україна щороку втрачає до 750 мільйонів євро податків через сумнівні схеми ухиляння від податків, повідомило німецьке видання Der Spiegel. (23.09.2018)  

Україні не обійтися без кредитів МФВ - експерти

З огляду на стан української економіки наступними роками Україні, швидше за все, знадобиться нова програма кредитної підтримки від МВФ обсягом до 5,5 мільярда доларів, припускають експерти IIF. (21.05.2018)  

Фактчек DW: "Купуй українське" - популізм чи допомога економіці? (відео)

Популізм чи підтримка вітчизняного виробника? До другого читання у ВР готується протекціоністський законопроект "Купуй українське, плати українцям". DW перевірила, чи справді "Купуй українське" на користь економіці. (04.05.2018)  

Також за темою

Нова п'ятирічка від Гройсмана: Україна матиме сильну економіку? (05.11.2018) 05.11.2018

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що за п’ять років Україна зможе мати сильну економіку. DW вирішила перевірити, чи є підстави на це сподіватися.

Münze Ukraine

Бюджетний "пиріг" України: яким він буде у виборчому 2019-му? 19.10.2018

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект бюджету України на 2019 рік. DW опитала економістів щодо запропонованого кошторису країни на рік виборів.

Ukraine Scheine Banknoten Hrywnja

Прем'єр України обіцяє підвищення мінімальної зарплати з наступного року 07.09.2018

З наступного року уряд України планує підвищення рівня мінімальної зарплати до 4170 гривень. Ці розрахунки планують закласти у проект держбюджету, повідомив прем'єр-міністр.