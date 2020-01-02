Зниження податків та захист клімату: в Австрії представили коаліційну угоду

У Відні консервативна Австрійська народна партія (АНП) ексканцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz) та партія Зелених представили текст коаліційної угоди, яка містить засади політики майбутнього австрійського уряду. Презентований в четвер, 2 січня, документ передбачає, зокрема, зниження податкового тиску та посилення боротьби зі змінами клімату.

Політсили назвали угоду "З відповідальності за Австрію". Голова партії Зелених Вернер Коґлер (Werner Kogler), який обійме посаду віцеканцлера, описав цей документ як "велике примирення між екологією, економікою з врахуванням соціального захисту", цитує агенція новин dpa.

Представлена угода обсягом понад 300 сторінок передбачає, серед іншого, скорочення ставки подоходного податку для осіб з низькими доходами з нинішніх 25 до 20 відсотків. Крім того, знизити мають ставки податку й для тих, хто заробляє більше.

Щодо бюджетної політики, то коаліційна угода передбачає сувору бюджетну дисципліну з дотриманням бездефіцитного бюджету.

Кліматична нейтральність до 2040 року

У коаліційній угоді прописана мета досягнення Австрією кліматичної нейтральності до 2040 року, тобто на 10 років раніше за Німеччину та ЄС. Вже до 2030 року 100 відсотків виробленої в Австрії електроенергії мають походити виключно з відновлюваних джерел.

Щодо політично дражливого питання про підвищення податку на викиди двоокису вуглецю, то його обговорення передбачається вже в наступні роки.

У питанні міграції сторони погодили "нову міграційну стратегію". Мета цієї стратегії - чіткий розподіл між політичною та трудовою міграцією. Передбачається, зокрема, істотне полегшення доступу для трудових мігрантів до ринку праці.

Нагадаємо, в Австрії партія Зелених вперше долучається до формування уряду. АНП та партія Зелених значно покращили свої результати на дострокових парламентських виборах в Австрії наприкінці вересня 2019 року. Консерватори набрали близько 37 відсотків голосів, покращивши свій попередній результат майже на шість відсоткових пунктів. За зелених свої голоси віддали близько 14 відсотків виборців - на 10 відсотків більше, ніж на попередніх виборах.

Після формування коаліційного уряду та складання присяги Себастіан Курц знову стане наймолодшим очільником уряду у світі.