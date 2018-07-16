Зниження облікової ставки: чи слід очікувати буму кредитування в Україні

Рівень облікової ставки в Україні може знизитися з 13,5 до 8 відсотків уже в 2020 році. Раніше Національний банк України (НБУ) планував зниження не раніше 2021 року, однак там вважають, що макроекономічні показники дають підстави для більш радикального зниження ключової відсоткової ставки вже сьогодні. Про це нещодавно повідомив голова НБУ Яків Смолій в інтерв'ю проєкту "KRYM - критичне мислення". "Ми маємо всі передумови для того, щоб понижувати облікову ставку більш швидкими темпами", - зауважив Смолій.

Запізніла реакція НБУ

Востаннє НБУ переглядав облікову ставку в середині грудня минулого року. Вона поступово знижувалася протягом 2019 року з 18 до 13,5 відсотка. Однак і цього було замало, кажуть економісти. За словами директора Інституту соціально-економічних трансформації, експерта Реанімаційного пакету реформ Іллі Несходовського, НБУ занадто мляво реагував на зниження рівня інфляції, яка за підсумками 2019 року, за даними Державної служби статистики, становила 4,1 відсотка. Для порівняння: 2018 року цей показник був більш ніж удвічі вищим - 9,8 відсотка.

Експерт вважає, що НБУ мав би ще минулого року суттєво переглянути облікову ставку. "Завищена облікова ставка - це політика дорогих грошей. Вона призводить до сповільнення темпів зростання економіки. Замість того, аби кредитувати економіку, банки просто отримували прибутки, користуючись цим інструментом НБУ", - пояснює Ілля Несходовський. За даними НБУ, за 11 місяців минулого року українські комерційні банки отримали рекордний прибуток у 59 мільярдів гривень, що майже втричі перевищує показник 2018 року.

Саме облікова ставка є визначальною для рефінансування комерційних банків. Вони беруть в НБУ кредити за визначеною обліковою ставкою, а потім, виходячи з цього, формують свої кредитні та депозитні пропозиції для клієнтів. За даними НБУ, на кінець грудня 2019 року розмір відсоткової ставки за кредитами у гривні для населення складав в середньому 35 відсотків річних. Для бізнесу вартість запозичень коливалася від 15,7 відсотка до 19,6 відсотка річних. "У банків складалася зайва ліквідність. Вони залучають гроші від НБУ, але кошти не працюють, бо ставки за кредитами високі, тому їх ніхто не бере", - каже експерт.

Хто виграє, а хто програє?

Аналітики прогнозують, що зниження облікової ставки має дати поштовх кредитуваннюта економічній активності в Україні. Старший економіст Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Володимир Дубровський вважає, що зниження облікової ставки до 8 відсотків реанімує споживче та іпотечне кредитування у країні. Споживачі, зокрема, і бізнес, зможуть вільніше оперувати кредитивними грошима, а це збільшить конкуренцію та вплине на споживчі ціни та послуги, каже він. За словами Дубровського, також це може опосередковано вплинути на зниження рівня безробіття в Україні.

Однак не всім слід радіти зниженню облікової ставки. Адже ставки по депозитам комерційних банків також прив'язані до неї. Чим менша облікова ставка, тим менший відсоток отримають ті, хто зберігає свої заощадження на депозитах у банках. "Ті, хто тримає гроші в банках у валюті, у них зменшаться ставки по депозитах. Але з іншого боку, ці гроші менше знецінюються за рахунок низької інфляції в порівнянні з іншими роками", - пояснює Володимир Дубровський.

Буму кредитування не буде

Однак не всі згодні, що зниження НБУ облікової ставки може суттєво вплинути на українську економіку. Експертка Центру економічної стратегії Марія Репко переконана, що кредитного буму в Україні не буде. Вона обґрунтовує це тим, що позичальників, готових брати кредити навіть за зниженими відсотками, не так багато. Також банки зважатимуть на кредитну історію позичальників, адже зараз у них накопичився доволі великий портфель проблемних кредитів, які не повертають. "На корпоративне кредитування зниження облікової ставки може вплинути. Але цей вплив не буде таким, як всі очікують. Спочатку треба реформувати судову систему, систему стягнення за проблемними кредитами. Тоді буде помірна активізація кредитування", - вважає Марія Репко.