 Знайдені нові фото нацистського наглядача Дем′янюка в таборі Собібор | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2020

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Знайдені нові фото нацистського наглядача Дем'янюка в таборі Собібор

Іван (Джон) Дем'янюк був засуджений за співучасть у страті понад 28 тисяч євреїв, хоча до самої смерті заперечував провину. Тепер виявлені фотографії, на яких він зображений в таборі смерті Собібор.

Іван Дем'янюк помер в 2012 році

Іван Дем'янюк помер в 2012 році

У Берліні виявлені невідомі раніше фотографії з нацистського табору Собібор, на яких зображений і уродженець України, колишній наглядач Іван (Джон) Дем'янюк. Про це у неділю, 19 січня, повідомив німецький меморіальний фонд "Топографія терору".

У 2011 році Дем'янюк був засуджений до п'яти років ув'язнення за співучасть у страті понад 28 тисяч євреїв в Собіборі в роки Другої світової війни. Він сам завжди заперечував, що працював охоронцем в таборі, а найважливішим доказом проти Дем'янюка було його службове посвідчення. Судовий вирок так і не набув чинності, оскільки Дем'янюк помер, перш ніж суд встиг розглянути апеляцію.

Знайдені фотографії з табору смерті належали заступнику коменданта Собібора Йоганну Німанну (Johann Niemann). Всього налічується 350 фотографій, які закарбували злочини нацистського режиму щодо євреїв. Фотографії представлять громадськості 28 січня в Берліні.

У 2011 році Земельний суд Мюнхена визнав доведеним факт причетності Івана Дем'янюка до знищення євреїв у нацистському таборі смерті Собібор. Українця було засуджено до п'яти років ув'язнення за колабораціонізм у часи нацизму та причетність до страти понад 28 тисяч в'язнів. Одразу після оголошення вироку адвокати Дем'янюка подали касацію до Верховного федерального суду Німеччини.

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Колишній наглядач табору смерті Собібор та концтабору Флоссенбюрг Іван Дем’янюк помер у будинку для людей похилого віку на півдні Німеччини. Про це стало відомо у суботу, 17 березня. (17.03.2012)

Ще у 60-х у Німеччині відгули процеси щодо злочинів у концтаборах. Однак справа Дем'янюка дала поштовх новому розшуку прислужників нацистів, і п'ятдесятьох охоронців Освенціма розраховують притягнути до відповідальності. (26.04.2013)

Однак остаточної крапки в справі суд поставити не встиг - в березні 2012 року Дем'янюк помер у будинку для літніх людей у Баварії. Через те, що суд так і не поставив крапку у справі, його провина ніколи не вважатиметься абсолютним фактом.

Суд над Дем'янюком став прецедентним. Вперше суддя виніс вирок, ґрунтуючись лише на тому факті, що обвинувачений служив в концтаборі - без доказів індивідуальної провини. Пізніше в Німеччині пройшло ще кілька судових процесів над колишніми наглядачами нацистських таборів. Правда, найчастіше підозрювані вмирали, так і не доживши до суду. Всього на території окупованої Німеччиною Польщі під час Другої світової війни було вбито близько 1,8 мільйона євреїв.

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