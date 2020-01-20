Знайдені нові фото нацистського наглядача Дем'янюка в таборі Собібор

У Берліні виявлені невідомі раніше фотографії з нацистського табору Собібор, на яких зображений і уродженець України, колишній наглядач Іван (Джон) Дем'янюк. Про це у неділю, 19 січня, повідомив німецький меморіальний фонд "Топографія терору".

У 2011 році Дем'янюк був засуджений до п'яти років ув'язнення за співучасть у страті понад 28 тисяч євреїв в Собіборі в роки Другої світової війни. Він сам завжди заперечував, що працював охоронцем в таборі, а найважливішим доказом проти Дем'янюка було його службове посвідчення. Судовий вирок так і не набув чинності, оскільки Дем'янюк помер, перш ніж суд встиг розглянути апеляцію.

Знайдені фотографії з табору смерті належали заступнику коменданта Собібора Йоганну Німанну (Johann Niemann). Всього налічується 350 фотографій, які закарбували злочини нацистського режиму щодо євреїв. Фотографії представлять громадськості 28 січня в Берліні.

У 2011 році Земельний суд Мюнхена визнав доведеним факт причетності Івана Дем'янюка до знищення євреїв у нацистському таборі смерті Собібор. Українця було засуджено до п'яти років ув'язнення за колабораціонізм у часи нацизму та причетність до страти понад 28 тисяч в'язнів. Одразу після оголошення вироку адвокати Дем'янюка подали касацію до Верховного федерального суду Німеччини.

Однак остаточної крапки в справі суд поставити не встиг - в березні 2012 року Дем'янюк помер у будинку для літніх людей у Баварії. Через те, що суд так і не поставив крапку у справі, його провина ніколи не вважатиметься абсолютним фактом.

Суд над Дем'янюком став прецедентним. Вперше суддя виніс вирок, ґрунтуючись лише на тому факті, що обвинувачений служив в концтаборі - без доказів індивідуальної провини. Пізніше в Німеччині пройшло ще кілька судових процесів над колишніми наглядачами нацистських таборів. Правда, найчастіше підозрювані вмирали, так і не доживши до суду. Всього на території окупованої Німеччиною Польщі під час Другої світової війни було вбито близько 1,8 мільйона євреїв.