Знайдено першу "чорну скриньку" Boeing 737, що впав у Яванське море

На місці падіння літака Boeing 737 у четвер, 1 листопада, знайшли одну "чорну скриньку", інформує агенція AFP. Знахідка має допомогти визначити причини падіння лайнера, повідомили у Національному центрі транспортної безпеки Індонезії.

Напередодні, 31 жовтня, рятувальні служби Індонезії встановили місцезнаходження корпусу літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який впав у Яванське море неподалік від столиці Індонезії. У пошуковій операції взяли участь десятки водолазів, вертольоти та кораблі.

Нагадаємо, що літак авіакомпанії Lion Air з 189 особами на борту, який виконував рейс JT610 зі столиці Індонезії Джакарти до міста Панкалпінанг, впав у море 29 жовтня. Зв'язок з повітряним судном був втрачений через 13 хвилин після зльоту, і перш ніж зникнути з радарів, пілоти літака просили диспетчерів повернутися до бази.

Причина аварії поки не встановлена. Авіакомпанія Lion Air повідомила, що перший та другий пілот мали понад 11 тисяч годин польотів, нещодавно пройшли медичні огляди та тести на вживання наркотиків. Втім, авіакомпанія визнала, що літак мав технічну проблему під час попереднього рейсу, яка була усунута. Це, а також різке падіння літака через 12 хвилин польоту підняли питання про наявність дефектів у нещодавно випущеній моделі літака.