ЗМІ: Іспанія прийме судно з врятованими в Середземному морі біженцями

Судно іспанської гуманітарної організації Proactiva Open Arms, що врятувало в Середземному морі понад 300 біженців, може пришвартуватися в одному з портів Іспанії. Про це у неділю, 23 грудня, поінформувала онлайн-версія іспанського видання El Pais із посиланням на джерела у міністерстві внутрішніх справ Іспанії.

Напередодні організація Proactiva Open Arms заявила, що жоден із портів регіону не хоче приймати біженців, а Мальта відмовилася надати кораблю з порятованими харчі. Глава МВС Італії Маттео Сальвіні у своєму мікроблозі Twitter заявив, що порти Італії для "торговців людьми та їхніх помічників" закриті.

У п'ятницю в організації Proactiva Open Arms повідомили, що врятували понад 300 нелегальних мігрантів у Середземному морі. За їхніми даними, серед цих людей знаходилися вагітні жінки, а також породілля з немовлям. Жінку разом із дитиною доправили гелікоптером на Мальту.

За даними ООН, від початку 2018 року в Середземному морі загинули понад 1300 людей, які намагалися втекти з Лівії до Італії або Мальти на човнах.