 ЗМІ: Іспанія прийме судно з врятованими в Середземному морі біженцями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2018

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Новини

ЗМІ: Іспанія прийме судно з врятованими в Середземному морі біженцями

Судно благодійної організації Proactiva Open Arms прийме Іспанія, повідомили місцеві ЗМІ. Напередодні всі порти середземноморського регіону відмовились приймати біженців.

Біженці в порту Іспанії (фото з архіву)

Біженці в порту Іспанії (фото з архіву)

Судно іспанської гуманітарної організації Proactiva Open Arms, що врятувало в Середземному морі понад 300 біженців, може  пришвартуватися в одному з портів Іспанії. Про це у неділю, 23 грудня, поінформувала онлайн-версія іспанського видання El Pais із посиланням на джерела у міністерстві внутрішніх справ Іспанії.

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Євроcоюз продовжить роботу місії "Софія" з порятунку біженців у Середземному морі поки що лише на три місяці. Продовжити місію відразу на рік, як у минулому, не вдалося через опір Італії. (18.12.2018)

Іспанська гуманітарна організація стверджує, що врятувала в Середземному морі понад 300 біженців. Глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявив, що порти Італії для "торговців людьми та їхніх помічників" закриті. (22.12.2018)

Напередодні організація Proactiva Open Arms заявила, що жоден із портів регіону не хоче приймати біженців, а Мальта відмовилася надати кораблю з порятованими харчі. Глава МВС Італії Маттео Сальвіні у своєму мікроблозі Twitter заявив, що порти Італії для "торговців людьми та їхніх помічників" закриті

У п'ятницю в організації Proactiva Open Arms повідомили, що врятували понад 300 нелегальних мігрантів у Середземному морі. За їхніми даними, серед цих людей знаходилися вагітні жінки, а також породілля з немовлям. Жінку разом із дитиною доправили гелікоптером на Мальту.

За даними ООН, від початку 2018 року в Середземному морі загинули понад 1300 людей, які намагалися втекти з Лівії до Італії або Мальти на човнах.

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