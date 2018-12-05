 ЗМІ: Іран розширив програму ракетних випробувань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2018

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Новини

ЗМІ: Іран розширив програму ракетних випробувань

Іран значно збільшив число випробувань ракет малої і середньої дальності, пише Welt am Sonntag. Тепер іранські ракети можуть досягти території Євросоюзу.

Іранська ракета Ghadr-F (фото з архіву)

Іранська ракета Ghadr-F (фото з архіву)

Іран у 2018 році значно розширив програму ракетних випробувань, інформує німецьке видання Welt am Sonntag у неділю, 9 грудня, з посиланням на документи спецслужб низки західних країн.

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Ракетна програма Тегерану не порушує міжнародні угоди, стверджує президент Ірану Хасан Роухані. Він також розкритикував позицію Трампа щодо дотримання Тегераном ядерної угоди. (29.10.2017)

Якщо Тегеран відчуватиме загрозу з боку Європи, то має технічні можливості для того, аби збільшити дальність польоту своїх ракет, заявив іранський генерал. (26.11.2017)

З цих документів випливає, що Тегеран цьогоріч здійснив щонайменше сім випробувальних запусків ракет середньої дальності і п'ять запусків ракети малої дальності, а також крилатої ракети. Повідомляється, що протестовані Іраном ракети середньої дальності можуть досягти території деяких країн Євросоюзу. Торік Тегеран, за інформацією німецького видання, провів чотири випробування ракет середньої дальності і тільки одне - ракети малої дальності.

За інформацією Welt am Sonntag, уряди Німеччини, Франції і Великобританії на початку жовтня висловили Радбезу ООН своє занепокоєння у зв'язку з випробуваннями ракет в Ірані. На початку грудня міністерство закордонних справ Німеччини закинуло невиконання Тегерану резолюції Радбезу ООН.

Випробування ракет в Ірані суперечить умовам угоди, яку Тегеран в 2015 році уклав зі США, РФ, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачала обмеження Тегераном своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій і запроваджених США та Євросоюзом. У травні 2018 року Вашингтон вийшов з угоди, звинувативши Іран у недотриманні її умов.

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