 ЗМІ: ЄС погодив розширення санкцій проти Росії за агресію в Керченській протоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

ЗМІ: ЄС погодив розширення санкцій проти Росії за агресію в Керченській протоці

Країни Євросоюзу принципово домовилися про розширення санкційного списку російських підприємств та осіб через захоплення українських кораблів в Чорному морі. Рішення має затвердити Рада ЄС.

В ЄС планують посилити санкційний тиск на Москву через події біля Керченської протоки

В ЄС планують посилити санкційний тиск на Москву через події біля Керченської протоки

Країни-члени Євросоюзу погодили в принципі нові санкції проти Росії через її агресію в Керченській протоці. Як повідомляє у п'ятницю, 15 лютого, агенція новин dpa з посиланням на свої джерела в Брюсселі, представники країн ЄС вирішили розширити перелік підприємств та осіб, проти яких застосують обмежувальні заходи: заморожування активів та заборону в'їзду до ЄС. Після юридичної оцінки рішення має затвердити Рада ЄС із закордонних справ.

Чиновник ЄС на умовах анонімності підтвердив кореспонденту DW, що Євросоюз розробляє додаткові персональні санкції через події в листопаді минулого року в районі Керченської протоки. Найближче засідання Ради ЄС із закордонних справ відбудеться 18 лютого, утім, співрозмовних не очукіє затвердження рішення про додаткові санкції на цьому засіданні.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін ще в грудні минулого року закликав до розширення санкції проти РФ через її дії в Керченській протоці.

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Арешт останнім чотирьом затриманим Росією українським морякам подовжили до 24 квітня. Адвокати моряків оскаржать це рішення суду РФ. (16.01.2019)

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву. У січні суд у Москві залишив під вартою до 24 квітня всіх 24-х українських моряків.

Затриманим українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими й відмовилися свідчити.

Країни Євросоюзу неодноразово  вимагали звільнити захоплених українських моряків та кораблі.

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Полонені українські моряки: оплески в Москві, флешмоб в Україні (16.01.2019)

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