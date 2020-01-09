ЗМІ: У США вважають, що Іран міг випадково збити літак МАУ

Джерела в адміністрації президента США вважають, що літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), який зазнав аварії поблизу Тегерана, найбільш імовірно був випадково збитий іранською ракетою. Про це в четвер, 9 січня, повідомляє низка західних агенцій, зокрема, AP та Reuters, а також телеканали CBS та CNN і видання Newsweek. Усі вони посилаються на неназвані джерела в американському уряді та зазначають, що збиття літака ракетою могло статися випадково.

Як заявив неназваний американський чиновник, американські супутники зафіксували запуск двох ракет незадовго до того, як сталася катастрофа, після чого було підтверджено вибух. Два інші чиновники зазначили, що Вашингтон вважає збиття літака випадковим. Пентагон наразі утримався від коментарів.

Трамп каже про можливу "помилку"

Президент США у четвер також прокоментував авіакатастрофу, заявивши, що, на його думку, вона могла стати наслідком помилки. "Хтось міг припуститися помилки з того боку", - зауважив глава Білого дому, додавши, що у момент катастрофи літак пролітав над "досить небезпечним районом". Він також наголосив, що не вірить у версію технічної несправності українського літака. За словами Трампа, він вважає, що з літаком "сталося щось дуже жахливе".

Роухані обіцяє Зеленському доступ до даних

Натомість президент Ірану Хасан Роухані у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у повній взаємодії іранської сторони для проведення об'єктивного розслідування та встановлення причин катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) поблизу Тегерана. Як повідомляє пресслужба українського президента, про це Роухані заявив у телефонній розмові з Зеленським, яка відбулася у четвер, 9 січня.

Згідно з повідомленням, іранський президент також наголосив, що його країна надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних, які стосуються катастрофи авіалайнера.

Зеленський під час розмови висловив співчуття іранському лідеру у зв'язку із загибеллю громадян Ірану у катастрофі, а також висловив сподівання на сприяння Тегерана "у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події".

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Окрім 11 українців, на борту літака на момент катастрофи перебувало 82 іранця, 63 канадця, 10 шведів, четверо афганців, троє німців та троє британців.

Уранці 9 січня президент України Володимир Зеленський оголосив день жалоби за загиблими у авіакатастрофі. У четвер секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив про те, що наразі розглядається сім версій причин аварії літака. Серед озвучених ним версій: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин, вибух усередині літака внаслідок терористичного акту. Ще три версії катастрофи, за словами Данілова, поки що не розголошуються.

Між тим іранські слідчі заявили, що обидві так звані чорні скриньки з літака були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Також вони зазначили, що літак був охоплений полум'ям ще у повітрі та що екіпаж намагався повернути його в аеропорт Тегерана, однак не звертався з проханням по допомогу через радіозв'язок.