ЗМІ: У США вважають, що Іран міг випадково збити літак МАУ
Західні агенції та американські ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента США повідомляють, що літак МАУ могла випадково збити іранська ракета. Такі дані нібито отримані із супутникових знімків.
На місці аварії літака МАУ в Ірані
Джерела в адміністрації президента США вважають, що літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), який зазнав аварії поблизу Тегерана, найбільш імовірно був випадково збитий іранською ракетою. Про це в четвер, 9 січня, повідомляє низка західних агенцій, зокрема, AP та Reuters, а також телеканали CBS та CNN і видання Newsweek. Усі вони посилаються на неназвані джерела в американському уряді та зазначають, що збиття літака ракетою могло статися випадково.
Як заявив неназваний американський чиновник, американські супутники зафіксували запуск двох ракет незадовго до того, як сталася катастрофа, після чого було підтверджено вибух. Два інші чиновники зазначили, що Вашингтон вважає збиття літака випадковим. Пентагон наразі утримався від коментарів.
Президент США у четвер також прокоментував авіакатастрофу, заявивши, що, на його думку, вона могла стати наслідком помилки. "Хтось міг припуститися помилки з того боку", - зауважив глава Білого дому, додавши, що у момент катастрофи літак пролітав над "досить небезпечним районом". Він також наголосив, що не вірить у версію технічної несправності українського літака. За словами Трампа, він вважає, що з літаком "сталося щось дуже жахливе".
Роухані обіцяє Зеленському доступ до даних
Натомість президент Ірану Хасан Роухані у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у повній взаємодії іранської сторони для проведення об'єктивного розслідування та встановлення причин катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) поблизу Тегерана. Як повідомляє пресслужба українського президента, про це Роухані заявив у телефонній розмові з Зеленським, яка відбулася у четвер, 9 січня.
Згідно з повідомленням, іранський президент також наголосив, що його країна надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних, які стосуються катастрофи авіалайнера.
Зеленський під час розмови висловив співчуття іранському лідеру у зв'язку із загибеллю громадян Ірану у катастрофі, а також висловив сподівання на сприяння Тегерана "у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події".
Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Окрім 11 українців, на борту літака на момент катастрофи перебувало 82 іранця, 63 канадця, 10 шведів, четверо афганців, троє німців та троє британців.
Уранці 9 січня президент України Володимир Зеленський оголосив день жалоби за загиблими у авіакатастрофі. У четвер секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив про те, що наразі розглядається сім версій причин аварії літака. Серед озвучених ним версій: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин, вибух усередині літака внаслідок терористичного акту. Ще три версії катастрофи, за словами Данілова, поки що не розголошуються.
Між тим іранські слідчі заявили, що обидві так звані чорні скриньки з літака були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Також вони зазначили, що літак був охоплений полум'ям ще у повітрі та що екіпаж намагався повернути його в аеропорт Тегерана, однак не звертався з проханням по допомогу через радіозв'язок.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Літак упав незадовго після вильоту
Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей, серед яких 11 українців, загинули. Також серед загиблих - громадяни Ірану (82), Канади (63), Швеції (10), Афганістану (4), Великобританії (3). Загибель 3 громадян ФРН ще не підтвердили.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Серед пасажирів - десятки дітей
Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Які країни братимуть участь у розслідуванні?
Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи, а також пошуку й ідентифікації її жертв вже долучилися 45 фахівців з України. Чи візьмуть участь у її роботі американські фахівці - питання поки що відкрите з огляду на ескалацію конфлікту між Вашингтоном і Тегераном.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Перші висновки слідчих
Іранська комісія з розслідування причин трагедії повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, український екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, за цими даними, прохання по допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. За даними сайту Flightradar24, ані траєкторія польоту, ані набір літаком висоти не свідчили про наявність будь-яких проблем.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Чорні скриньки пошкоджені
Два бортових самописця з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні. Надати самописці для дослідження американській компанії-виробнику літака Boeing або США Тегеран відмовився.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Київ оприлюднив версії трагедії
У Раді національної безпеки і оборони України оприлюднили чотири основні версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це може бути ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Експерти відкидають версію потрапляння ракети
Падіння літака сталося незадовго після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. Тому деякі ЗМІ оприлюднили версію того, що літак могли помилково збити іранські сили ППО. За кілька годин до катастрофи США заборонили здійснювати перельоти в регіоні. Однак, за словами експерта з питань авіації Джефрі Томаса, у разі потрапляння ракети вона зруйнувала б літак ще в повітрі.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
"Один з найкращих наших літаків"
Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.
Загадкова авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти та відкриті питання
Шок і жалоба в Києві
Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими у катастрофі.