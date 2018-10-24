ЗМІ: У вертольоті, що розбився у Лестері, перебували п'ятеро людей

У вертольоті власника футбольного клубу "Лестер Сіті", який розбився у британському Лестері, було п'ятеро людей. Про це у неділю, 28 жовтня, повідомила агенція Reuters з посиланням на джерело, близьке до футбольного клубу. Окрім власника клубу Вішая Шрівадданапрабхи, на борту були одна з його доньок, два пілоти та ще одна людина, особа якої невідома.

За даними інших ЗМІ, серед пасажирів була дружина Шрівадданапрабха та спортивний директор клубу. Поки офіційного підтвердження цієї інформації немає. Ні футбольний клуб, ані представники тайської торговельньої мережі King Power Duty Free, власником якої є Шрівадданапрабха, не надали жодних коментарів.

Вертоліт вилетів після завершення матчу англійської футбольної прем'єр-ліги між "Лестер-Сіті" і "Вест Хем Юнайтед" ввечері 27 жовтня. Він розбився на стоянці біля стадіону. За інформацією BBC, у вертольота відмовив хвостовий ґвинт, внаслідок чого він почав обертатися навколо своєї осі і впав на стоянку. За даними очевидців, на стоянці ніхто не постраждав через падіння вертольота.

У пожежній службі міста повідомили, що аварія була "серйозною та трагічною". За даними ЗМІ, служба екстреної допомоги 20 хвилин не могла дістатися уламків вертольоту через сильне полум'я. Поліція Лестера повідомила, що слідчі працюють над встановленням точних обставин аварії.

Вішай Шрівадданапрабха є засновником мережі магазинів безмитної торгівлі King Power Duty Free. За версією журналу Forbes, він посідає дев'яте місце в списку найбагатших людей Таїланду. У 2010 році він купив футбольний клуб "Лестер-Сіті".