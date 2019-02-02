 ЗМІ: У Великобританії є план евакуації королеви у разі заворушень після Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

ЗМІ: У Великобританії є план евакуації королеви у разі заворушень після Brexit

Якщо у Лондоні почнуться безлади через неврегульований вихід Великобританії з Євросоюзу, королівську родину разом з королевою Єлизаветою відвезуть подалі від столиці, повідомили британські ЗМІ.

Королеву Єлизавету II разом з родиною евакуюють у випадку жорсткого Brexit

Королеву Єлизавету II разом з родиною евакуюють у випадку "жорсткого" Brexit

Британська влада розробила план евакуації королівської родини на випадок заворушень у Лондоні у разі "жорсткого" Brexit - виходу Великобританії з ЄС без угоди. Про це у неділю, 3 лютого, повідомили британські ЗМІ. За даними видань, ці плани існували з часів холодної війни та зараз були перероблені та підлаштовані під актуальну ситуацію.

Депутат-консерватор Джейкоб Ріс-Могг, який є прихильником "жорсткого" Brexit, заявив, що ці плани демонструють непотрібну паніку з боку чиновників, оскільки високопоставлені члени королівської сім'ї залишалися в Лондоні навіть під час бомбардувань в часи Другій світовій війні, передає The Mail on Sunday.

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Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей прагне прагматичного рішення з ЄС щодо виходу Великобританії з його складу. Водночас глава МЗС ФРН підтверджує позицію Євросоюзу щодо відмови від перегляду угоди. (03.02.2019)

У випадку безладів на вулицях, спричинених неврегульованим виходом Великобританії з ЄС, уряд може запровадити у країні воєнний стан, повідомило The Sunday Times. В уряді наголошують, що це питання не є пріоритетним. (27.01.2019)

Однак за словами колишнього суперінтенданта і очільника охорони королівської родини Дея Девіса, королева залишить столицю у випадку заворушень, передає Sunday Times. "Якщо в Лондоні були б проблеми, то зрозуміло, що королівську родину перевезли б далеко з цих ключових місць", - сказав він.

Нагадаємо, 29 січня Палата громад британського парламенту проголосувала за те, щоб Лондон провів переговори з ЄС з метою зміни положень угоди про Brexit, яку обидві сторони погодили. Однак президент Європейської Ради Дональд Туск відповів, що угода про вихід Великобританії з ЄС не може бути переглянута. Якщо жодного рішення не буде знайдено, то 29 березня відбудеться так званий неврегульований, або "жорсткий", Brexit.

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Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)

  • Довгоочікуване весілля

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Довгоочікуване весілля

    Філіп, правнук данського короля Крістіана IX, праправнук англійської королеви Вікторії і російського імператора Миколи I, відразу підкорив серце Єлизавети. А познайомилися вони в 1939 році під час королівського візиту до коледжу, де Філіп вчився. Георга VI супроводжували доньки. Після цієї зустрічі між 18-річним Філіпом і 13-річною Єлизаветою зав'язалося листування. А після війни вони одружилися.

  • Нерівний союз

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Нерівний союз

    У цього високого білявого моряка, кадета Королівського військово-морського коледжу, неможливо було не закохатися. Юну принцесу навіть не похитнуло те, що він був незаможним. Ні про кого, крім нього, вона навіть чути не хотіла. І батьки, які спочатку противились їхньому союзу, все-таки дали згоду на шлюб.

  • Зразкова родина

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Зразкова родина

    У Філіпа і Єлизавети четверо дітей: принц Чарльз (1948), принцеса Анна (1950), принц Ендрю, герцог Йоркський (1960), і принц Едуард, граф Уессекський (1964). Згідно з твердженнями біографів, Філіп був суворим, вимогливим і скупим на емоції батьком.

  • Чоловік, батько, супутник

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Чоловік, батько, супутник

    Із 1952 року, коли Єлизавета зійшла на престол, Філіп виступає лише в ролі супутника дружини, супроводжуючи її на всіх заходах і в закордонних поїздках. Крім цього, принц завжди активно займався благодійністю, допомагаючи кільком сотням благодійних організацій. У різні роки він очолював Всесвітній фонд захисту природи і Міжнародну федерацію кінного спорту.

  • Падіння рейтингу

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Падіння популярності

    У 1997 році, після трагічної загибелі принцеси Діани, колишньої дружини принца Чарльза, рейтинг британської королівської сім'ї впав до критичної позначки. Люди засуджували королеву за мовчання. Пристрасті вщухли лише після того, як Єлизавета прибула на траурну церемонію.

  • Вічний спадкоємець

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Вічний спадкоємець

    Принца Чарльза, старшого сина Єлизавети і Філіпа, недарма називають "вічним спадкоємцем її Величності": навіть у віці за 90 його мати живе активним життям і не збирається поступатися престолом.

  • Завжди на других ролях

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    Завжди на других ролях

    Протокол є протокол: королева завжди повинна бути першою. І навіть годування слонів в зоопарку не стане винятком. Але через те, що йому завжди доводиться бути на других ролях, принц Філіп не комплексує. Свою планиду в тіні дружини він сприймає з витонченим гумором. Його жарти з цього приводу користуються надзвичайною популярністю: британці Філіпа обожнюють і цитують його на кожному кроці.

  • З відмінним почуттям гумору

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    З відмінним почуттям гумору

    Принц Філіп зі сміхом розглядає карикатуру Єлизавети II з британської мильної опери "Eastenders", експоновану на виставці, в організації якої він сам брав участь. У королеви, до речі, з гумором теж все гаразд. Вона обожнює скетчі та карикатури на себе і разом з чоловіком від душі сміється, якщо вони виходять вдалими.

  • 70 років разом

    Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

    70 років разом

    20 листопада Єлизавета II та принц Філіп відзначають платинове весілля. Досі нікому з британських монархів не довелось відсвяткувати такий значний ювілей свого сімейного союзу.

    Автор: Сюзанне Кордс, Олена Губар


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Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

70 років у шлюбі? Таке можливо! Спочатку британці були не в захваті від рішення принцеси вийти заміж за нареченого із німецьким корінням. (20.11.2017)  

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