ЗМІ: У Великобританії є план евакуації королеви у разі заворушень після Brexit

Британська влада розробила план евакуації королівської родини на випадок заворушень у Лондоні у разі "жорсткого" Brexit - виходу Великобританії з ЄС без угоди. Про це у неділю, 3 лютого, повідомили британські ЗМІ. За даними видань, ці плани існували з часів холодної війни та зараз були перероблені та підлаштовані під актуальну ситуацію.

Депутат-консерватор Джейкоб Ріс-Могг, який є прихильником "жорсткого" Brexit, заявив, що ці плани демонструють непотрібну паніку з боку чиновників, оскільки високопоставлені члени королівської сім'ї залишалися в Лондоні навіть під час бомбардувань в часи Другій світовій війні, передає The Mail on Sunday.

Однак за словами колишнього суперінтенданта і очільника охорони королівської родини Дея Девіса, королева залишить столицю у випадку заворушень, передає Sunday Times. "Якщо в Лондоні були б проблеми, то зрозуміло, що королівську родину перевезли б далеко з цих ключових місць", - сказав він.

Нагадаємо, 29 січня Палата громад британського парламенту проголосувала за те, щоб Лондон провів переговори з ЄС з метою зміни положень угоди про Brexit, яку обидві сторони погодили. Однак президент Європейської Ради Дональд Туск відповів, що угода про вихід Великобританії з ЄС не може бути переглянута. Якщо жодного рішення не буде знайдено, то 29 березня відбудеться так званий неврегульований, або "жорсткий", Brexit.

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