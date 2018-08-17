 ЗМІ: Українського водія заарештували в Польщі після смертельної ДТП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

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Новини

ЗМІ: Українського водія заарештували в Польщі після смертельної ДТП

Водія українського автобуса з туристами, що потрапив у смертельну ДТП в Польщі кілька днів тому, допитували впродовж чотирьох годин і згодом заарештували на три місяці. Йому загрожують 12 років ув'язнення.

Внаслідок аварії в Польщі загинули троє осіб

Внаслідок аварії в Польщі загинули троє осіб

Суд у польському Перемишлі у неділю, 19 серпня, заарештував на три місяці водія українського автобуса, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Польщі 17 серпня. Про це повідомив польський новинний сайт RMF24.

Про арешт українця Миколи Л. перед цим клопотала прокуратура Перемишля. Йому пред'явили обвинувачення у перевищенні швидкості, наслідком якої стала аварія. Йому загрожує ув'язнення терміном до 12 років, повідомляє "Польське радіо".

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ДТП на Запоріжжі забрала життя загалом сімох осіб. Водій мікроавтобуса з пасажирами, як заявила Національна поліція України, не мав дозволу на перевезення людей. (11.08.2018)

Громадяни України, що постраждали внаслідок аварії пасажирського автобуса коло Перемишля, госпіталізовані до медзакладів Польщі. Один постраждалий у важкому стані, повідомляють у МЗС України. (18.08.2018)

Допит 42-річного підозрюваного громадянина України тривав більше чотирьох годин. Чоловік не визнав своєї провини і дав пояснення, заступниця окружного прокурора Беата Стажецька-Скшипєц. "Підозрюваний розповів, що дорога була важкою, а він не був ознайомлений з цим маршрутом. Коли він побачив знак, який інформував про серпантин, їхав зі швидкістю 50-60 кілометрів на годину, а знака про обмеження швидкості до 30 кіломентрів на годину він не помітив", - ідеться в повідомленні. Стажецька-Скшипєц додала, що судовий експерт у галузі дорожнього руху оцінив, що водій їхав зі швидкістю, яка значно перевищувала дозволену в цьому місці. За попередніми даними, це були 75 кілометрів на годину.

ДТП сталася минулої п'ятниці неподалік від прикордонного з Україною Перемишля. Автобус зірвався зі схилу дороги і перекинувся. У ньому перебували 54 українці. Троє пасажирів загинули, 18 людей отримали поранення, в тому числі дев'ять - серйозні.

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