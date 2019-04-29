ЗМІ: Туреччина не купуватиме російські комплекси С-400

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пішов на поступки в суперечці між США та Туреччиною щодо постачання російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 для турецьких збройних сил.

Насамперед на тлі санкцій, якими погрожує Анкарі Вашингтон, поставок російських ЗРК цього типу "не буде", заявив неназваний високопоставлений дипломат з Анкари в розмові з журналістами німецького видання Bild. "З огляду на нинішню кризу з лірою (турецькою валютою. - Ред.) це означало б економічний крах Туреччини", - сказав дипломат, слова якого наводяться у номері газети за суботу, 11 травня.

Трохи згодом, після оприлюднення статті у німецькому виданні, очільник департаменту комунікацій адміністрації Ердогана заявив, що "зміст публікації не відповідає дійсності". За його словами, придабння російських ЗРК - вирішена справа.

Нагадаємо, вже тривалий час плани Туреччини щодо придбання цієї російської системи протиповітряної оборони викликають суперечки в НАТО. США та інші держави-члени Альянсу побоюються, що завдяки цій системі ЗРК Росія може отримати інформацію про літаки НАТО.

Вашингтон неодноразово висловлював протест таким намірам Анкари. Так, виступаючи проти планів Туреччини щодо придбання С-400, Сполучені Штати призупинили реалізацію спільної турецько-американської програми щодо реактивного бойового літака нового покоління F-35.

Крім того, Вашингтон пригрозив Анкарі подальшими економічними санкціями. Досі Туреччина дотримувалася своїх домовленостей з росіянами щодо комплексів С-400 попри шквал критики з боку партнерів по НАТО.