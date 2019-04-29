 ЗМІ: Туреччина не купуватиме російські комплекси С-400 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2019

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Новини

ЗМІ: Туреччина не купуватиме російські комплекси С-400

Через зростання тиску з боку Вашингтона та загрозу подальших економічних санкцій Анкара вирішила відмовитися від угоди про придбання російських комплексів С-400, повідомляє видання Bild. Анкара заперечує.

Російські ЗРК С-400

Російські ЗРК С-400 (архівне фото)

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пішов на поступки в суперечці між США та Туреччиною щодо постачання російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 для турецьких збройних сил.

Насамперед на тлі санкцій, якими погрожує Анкарі Вашингтон, поставок російських ЗРК цього типу "не буде", заявив неназваний високопоставлений дипломат з Анкари в розмові з журналістами німецького видання Bild. "З огляду на нинішню кризу з лірою (турецькою валютою. - Ред.) це означало б економічний крах Туреччини", - сказав дипломат, слова якого наводяться у номері газети за суботу, 11 травня.

Трохи згодом, після оприлюднення статті у німецькому виданні, очільник департаменту комунікацій адміністрації Ердогана заявив, що "зміст публікації не відповідає дійсності". За його словами, придабння російських ЗРК - вирішена справа. 

DW.COM

Турецький та американський президенти обговорили під час телефонної розмови створення робочої групи для вирішення проблеми придбання Анкарою російських ракетних комплексів С-400. (29.04.2019)

На тлі загострення конфлікту з Вашингтоном Реджеп Таїп Ердоган досі планує купувати у Росії ЗРК С-400, а у США - винищувачі F-35. Якщо Штати відмовляться, то Туреччина знайде іншого постачальника. (31.08.2018)

У відповідь на погрози Вашингтона президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не анулює угоду з купівлі російських зенітно-ракетних комплексів С-400. (06.03.2019)

Нагадаємо, вже тривалий час плани Туреччини щодо придбання цієї російської системи протиповітряної оборони викликають суперечки в НАТО. США та інші держави-члени Альянсу побоюються, що завдяки цій системі ЗРК Росія може отримати інформацію про літаки НАТО.

Вашингтон неодноразово висловлював протест таким намірам Анкари. Так, виступаючи проти планів Туреччини щодо придбання С-400, Сполучені Штати призупинили реалізацію спільної турецько-американської програми щодо реактивного бойового літака нового покоління F-35.

Крім того, Вашингтон пригрозив Анкарі подальшими економічними санкціями. Досі Туреччина дотримувалася своїх домовленостей з росіянами щодо комплексів С-400 попри шквал критики з боку партнерів по НАТО.

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