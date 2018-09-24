 ЗМІ: Справжнє ім′я одного з отруювачів Скрипаля - полковник Чепіга | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2018

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Новини

ЗМІ: Справжнє ім'я одного з отруювачів Скрипаля - полковник Чепіга

Daily Telegraph та Bellingcat повідомляють, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Володимирович Чепіга і він має звання полковника.

Руслан Боширов, імовірно, насправді Анатолій Чепіга

Руслан Боширов, імовірно, насправді Анатолій Чепіга

Справжнє ім'я одного з двох чоловіків, яких Лондон підозрює в причетності до отруєння в Солсбері - Анатолій Чепіга. Про це пише в середу, 26 вересня, онлайн-портал британського видання Daily Telegraph. Людину, яку раніше контртерористичний відділ поліції визначив як Руслана Боширова, "може бути визначено як полковник Анатолій Володимирович Чепіга", повідомляє видання.

За даними команди розслідувачів Bellingcat, Чепіга є офіцером російської військової розвідки та у 2014 році був нагороджений званням героя РФ. Особистість Чепіги виданню підтвердила низка джерел, які знайомі з ним. Також Bellingcat повідомляє біографію росіянина - він народився 5 травня 1979 року в далекосхідному селі Ніколаєвка Амурської області. Після закінчення у 2001 році Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища у Благовещенську він розпочав службу в елітному підрозділі спецпризначення під командуванням російської військової розвідки у Хабаровську. Під час служби Чепігу тричі відряджували до Чечні, а наприкінці 2014 року підрозділ, в якому він служить, був помічений біля кордону України. 

DW.COM

Підозрювані у причетності до отруєння екс-агента Сергія Скрипаля Петров і Боширов раніше були затримані у Нідерландах, пише проект розслідувачів Bellingcat. (21.09.2018)

Журналісти ABC News і Independent повідомили, що зателефонували за номером з документів Олександра Петрова, якого Лондон підозрює в отруєнні Скрипалів. Їм відповіли, що це міноборони РФ. (15.09.2018)

На початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Британська прем'єрка Тереза ​​Мей пізніше заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні речовиною "Новачок" (А-234), розробленою в Росії. У Москві відкинули ці звинувачення, заявивши, що всю хімічну зброю РФ знищено в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

Раніше слідство в Британії стверджувало, що до отруєння Скрипалів причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, а також повідомляло, що у них могли бути ще двоє співучасників.

13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають відношення до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи. Скотленд-Ярд і незалежна прокурорська служба Великобританії вважають, що імена Боширова і Петрова - вигадані.

Журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider стверджують, що на фото з паспортними даними Боширова і Петрова стоять однакові позначки, що вказують на приналежність до спецслужб. Крім того, на службових відмітках до паспортів обох чоловіків стоїть печатка "Відомостей не давати" з номером телефону. За даними журналістів, які додзвонились за ним, цей номер належить міноборони РФ.

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Підозрювані у причетності до отруєння екс-агента Сергія Скрипаля Петров і Боширов раніше були затримані у Нідерландах, пише проект розслідувачів Bellingcat.

Großbritannien: Scotland Yard veröffentlicht Fotos der Hauptverdächtigen im Fall Skripal

The Sunday Mirror: Підозрювані в отруєнні Скрипалів мали спільників 16.09.2018

Слідчі вважають, що до поїздки в Солсбері підозрювані в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов і Олександр Петров зустрічалися з лікарем і ще одним помічником, який працює в російському посольстві.

Großbritannien: Scotland Yard veröffentlicht Fotos der Hauptverdächtigen im Fall Skripal

The Telegraph: Боширов і Петров дали інтерв'ю через провал операції 16.09.2018

Боширову і Петрову, підозрюваним у замаху на Скрипаля, довелося дати інтерв'ю RT в якості покарання за те, що вони "наслідили" в ході спецоперації, пише The Telegraph.

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