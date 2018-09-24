ЗМІ: Справжнє ім'я одного з отруювачів Скрипаля - полковник Чепіга

Справжнє ім'я одного з двох чоловіків, яких Лондон підозрює в причетності до отруєння в Солсбері - Анатолій Чепіга. Про це пише в середу, 26 вересня, онлайн-портал британського видання Daily Telegraph. Людину, яку раніше контртерористичний відділ поліції визначив як Руслана Боширова, "може бути визначено як полковник Анатолій Володимирович Чепіга", повідомляє видання.

За даними команди розслідувачів Bellingcat, Чепіга є офіцером російської військової розвідки та у 2014 році був нагороджений званням героя РФ. Особистість Чепіги виданню підтвердила низка джерел, які знайомі з ним. Також Bellingcat повідомляє біографію росіянина - він народився 5 травня 1979 року в далекосхідному селі Ніколаєвка Амурської області. Після закінчення у 2001 році Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища у Благовещенську він розпочав службу в елітному підрозділі спецпризначення під командуванням російської військової розвідки у Хабаровську. Під час служби Чепігу тричі відряджували до Чечні, а наприкінці 2014 року підрозділ, в якому він служить, був помічений біля кордону України.

На початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Британська прем'єрка Тереза ​​Мей пізніше заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні речовиною "Новачок" (А-234), розробленою в Росії. У Москві відкинули ці звинувачення, заявивши, що всю хімічну зброю РФ знищено в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

Раніше слідство в Британії стверджувало, що до отруєння Скрипалів причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, а також повідомляло, що у них могли бути ще двоє співучасників.

13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають відношення до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи. Скотленд-Ярд і незалежна прокурорська служба Великобританії вважають, що імена Боширова і Петрова - вигадані.

Журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider стверджують, що на фото з паспортними даними Боширова і Петрова стоять однакові позначки, що вказують на приналежність до спецслужб. Крім того, на службових відмітках до паспортів обох чоловіків стоїть печатка "Відомостей не давати" з номером телефону. За даними журналістів, які додзвонились за ним, цей номер належить міноборони РФ.