ЗМІ: Скрипалі отримали нові імена і переїхали до Нової Зеландії

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія переїхали до Нової Зеландії, де проживають під новими іменами, пише британське видання The Sunday Times в неділю, 7 червня, посилаючись на неназваних високопоставлених представників уряду. За їхніми відомостями, до цього Скрипалі більше року прожили в будинку, який надала служба зовнішньополітичної розвідки Великобританії MI6.

Отруєння Скрипалів

Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні в Солсбері в березні 2018 року. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - розмістили на ручці дверей будинку Скрипалів. Після тривалого лікування Скрипалі вижили, а їхнє нинішнє місце перебування тримається в таємниці.

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У червні в британському місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його подруга Дон Стерджес. Згодом було встановлено, що вони були отруєні тією ж речовиною, що і Скрипалі. Отрута, ймовірно, містилася у флаконі з-під парфумів. Згодом Стерджес померла. Російська сторона заперечує причетність до обох отруєнь.

Лондон звинуватив у злочині ймовірних співробітників Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ) Руслана Боширова і Олександра Петрова. Слідство визнавало, що їхні імена можуть бути вигаданими. Пізніше в справі з'явивсятретій підозрюваний - офіцер російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова.

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Групи розслідувачів Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" дізналися подробиці з біографії Боширова і Петрова і заявили, що їхні справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.

Санкції у справі Скрипалів

У серпні 2018 року Вашингтон ввів перший пакет санкцій проти Росії згідно із законом 1991 року про контроль над хімічною та біологічною зброєю. Санкції містили заборону на поставки до РФ товарів і послуг для оборонного сектора, на експорт товарів військової галузі, а також на видачу кредитів і надання Росії фінансової допомоги.

Другий пакет обмежувальних заходів набув чинності у серпні 2019 року.

Відповідно до нього Вашингтон заборонив американським банкам брати участь в первинному продажі суверенного боргу не в рублях і так само надавати кредити російському уряду не в російській валюті. Також США закликали міжнародні фінансові організації відмовитися від надання та продовження будь-яких кредитів для Росії, а також фінансової і технічної допомоги.

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Обмеження також стосуються ліцензування експорту товарів і технологій, контрольованих міністерством торгівлі США в рамках боротьби з поширенням хімічної і біологічної зброї.

Також санкції проти Росії за отруєння Скрипалів запровадив і Європейський Союз.

Виходить серіал про отруєння "новачком" в Солсбері

Британський телеканал BBC One 14 червня випустить серіал "Отруєння в Солсбері" (The Salisbury Poisonings), сюжет якого базується на історії про замах на Скрипалів. Група, що працювала на створенням, називає стрічку "історією про реакцію звичайних людей на кризу на порозі своїх будинків, заснованої на реальних подіях".