ЗМІ: Російські гроші відмивалися через Danske Bank в Естонії

Через відділення найбільшого банку Данії Danske Bank в Естонії упродовж 2013 року пройшли 30 мільярдів доларов коштів росіян та жителів країн колишнього СРСР. Про це в понеділок, 3 вересня, повідомило впливове лондонське видання ділових кіл The Financial Times (FT) з посиланням на попередній звіт консалтингової компанії Promontory Financial.

У 2013 році, який FT назвиває "піковим" у процесі відмивання грошей, в естонському відділенні банку було проведено близько 80 тисяч транзакцій з розміщеними на рахунках клієнтів-нерезидентів коштами. За даними консалтингової компанії, гроші через філію Danske Bank в Естонії відмивалися з 2007 по 2015 роки.

Після 2013 року обсяг транзакцій почав скорочуватися, особливо після того, як контрольні органи Естонії почали розслідування. У 2014 році естонські слідчі виявили "масштабні та тривалі систематичні порушення правил, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей". У серпні цього року Danske Bank оголосив про свою співпрацю з прокуратурою Данії у розслідуванні відмивання грошей через естонську філію.

Як стало відомо 4 вересня, фінансовий регулятор Данії FSA запідозрив у відмиванні грошей ще один банк - Kobenhavens Andelskasse. Ця невелика фінансова інституція не вживала стосовно деяких клієнтів необхідних заходів щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню терористичної діяльності, вважають у FSA. Фінансовий регулятор закликав прокуратуру Данії розпочати розслідування.

Нідерландський банк сплатить штраф за відмивання грошей

Нідерландський банк ING погодився сплатити штраф

Тим часом у скандал із відмиванням грошей потрапив і нідерландський банківський гігант ING Groep NV. Там визнали, що у зв’язку із "серйозними недоліками" контролю і нагляду зловживати рахунками банку могли для здійснення нелегальних фінансових операцій. Банківський концерн пристав на пропозицію прокуратури і погодився сплатити 775 мільйонів євро штрафу задля остаточного врегулювання справи. Із цих коштів 100 мільйонів євро будуть переказані урядові Нідерландів як компенсація, решта - штраф. Про це у вівторок, 4 вересня, повідомила прокуратура Нідерландів. "Клієнти мали можливість використовувати рахунки в ING для кримінальної діяльності багато років, практично без жодних перешкод", - йдеться в повідомленні прокуратури. При цьому банк не запобіг відмиванню "сотень мільйонів євро у 2010-2016 роках".

Слідство почалося два роки тому, коли в результаті іншого розслідування виявилося, що багато підозрюваних у фінансових злочинах мали рахунки в ING. Банк пропустив "потенційні сигнали відмивання грошей", не відстежуючи ретельно рахунки цих підозрюваних, вважають у прокуратурі.

Правоохоронці навели кілька прикладів темних оборудок через рахунки ING: це міжнародний телекомунікаційний концерн, який переказував мільйонні хабарі на рахунки компанії, що належала доньці узбецького президента Гульнарі Карімовій. В іншому випадку 150 мільйонів євро були відмиті трейдером жіночої нижньої білизни. В ING заявили, що щиро шкодують про те, що системні недоліки "уможливили зловживання рахунками". Голова компанії Ральф Гамерс заявив, що банк "бере на себе повну відповідальність" за провал у запобіганні відмиванню грошей.