ЗМІ: Російські гроші відмивалися через Danske Bank в Естонії

У 2013 році через естонську філію Danske Bank пройшли 30 мільярдів доларов коштів росіян та жителів пострадянських країн, пише FT. Тим часом нідерландський банк ING визнав, що через його рахунки відмивалися гроші.
Через відділення найбільшого банку Данії Danske Bank в Естонії упродовж 2013 року пройшли 30 мільярдів доларов коштів росіян та жителів країн колишнього СРСР. Про це в понеділок, 3 вересня, повідомило впливове лондонське видання ділових кіл The Financial Times (FT) з посиланням на попередній звіт консалтингової компанії Promontory Financial.
У 2013 році, який FT назвиває "піковим" у процесі відмивання грошей, в естонському відділенні банку було проведено близько 80 тисяч транзакцій з розміщеними на рахунках клієнтів-нерезидентів коштами. За даними консалтингової компанії, гроші через філію Danske Bank в Естонії відмивалися з 2007 по 2015 роки.
Після 2013 року обсяг транзакцій почав скорочуватися, особливо після того, як контрольні органи Естонії почали розслідування. У 2014 році естонські слідчі виявили "масштабні та тривалі систематичні порушення правил, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей". У серпні цього року Danske Bank оголосив про свою співпрацю з прокуратурою Данії у розслідуванні відмивання грошей через естонську філію.
Як стало відомо 4 вересня, фінансовий регулятор Данії FSA запідозрив у відмиванні грошей ще один банк - Kobenhavens Andelskasse. Ця невелика фінансова інституція не вживала стосовно деяких клієнтів необхідних заходів щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню терористичної діяльності, вважають у FSA. Фінансовий регулятор закликав прокуратуру Данії розпочати розслідування.
Нідерландський банк сплатить штраф за відмивання грошей
Тим часом у скандал із відмиванням грошей потрапив і нідерландський банківський гігант ING Groep NV. Там визнали, що у зв’язку із "серйозними недоліками" контролю і нагляду зловживати рахунками банку могли для здійснення нелегальних фінансових операцій. Банківський концерн пристав на пропозицію прокуратури і погодився сплатити 775 мільйонів євро штрафу задля остаточного врегулювання справи. Із цих коштів 100 мільйонів євро будуть переказані урядові Нідерландів як компенсація, решта - штраф. Про це у вівторок, 4 вересня, повідомила прокуратура Нідерландів. "Клієнти мали можливість використовувати рахунки в ING для кримінальної діяльності багато років, практично без жодних перешкод", - йдеться в повідомленні прокуратури. При цьому банк не запобіг відмиванню "сотень мільйонів євро у 2010-2016 роках".
Слідство почалося два роки тому, коли в результаті іншого розслідування виявилося, що багато підозрюваних у фінансових злочинах мали рахунки в ING. Банк пропустив "потенційні сигнали відмивання грошей", не відстежуючи ретельно рахунки цих підозрюваних, вважають у прокуратурі.
Правоохоронці навели кілька прикладів темних оборудок через рахунки ING: це міжнародний телекомунікаційний концерн, який переказував мільйонні хабарі на рахунки компанії, що належала доньці узбецького президента Гульнарі Карімовій. В іншому випадку 150 мільйонів євро були відмиті трейдером жіночої нижньої білизни. В ING заявили, що щиро шкодують про те, що системні недоліки "уможливили зловживання рахунками". Голова компанії Ральф Гамерс заявив, що банк "бере на себе повну відповідальність" за провал у запобіганні відмиванню грошей.
Danske Bank співпрацює зі слідством у справі про відмивання грошей через його естонську "дочку". Перед потраплянням на рахунки гроші проходили через заплутану схему східноєвропейських, в тому числі українських, банків. (07.08.2018)
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