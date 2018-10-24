ЗМІ оприлюднили заповіт українського режисера Олега Сенцова

Український режисер Олег Сенцов, що відбуває покарання у російській тюремній колонії, попросив опублікувати свій заповіт, повідомило у п'ятницю, 26 жовтня, українське онлайн-видання "Громадське". Заповіт, складений 7 вересня, передала сестра Сенцова Наталія Каплан.
Олег Сенцов заповідає екранізацію фільмів за його сценаріями, а саме "Носоріг", "Кай", а також написані у в'язниці "Блискучий світ", "Ворони" та "Крісті", режисерці Євгенії Врадій. У разі її відмови вона зможе обрати, кому передоручити ці екранізації, а також обрати компанію виробника цих фільмів.
Правонаступниками, спадкоємцями і одержувачами гонорарів Сенцов призначив своїх дітей Аліну та Владислава Сенцових. Заповіт складений у колонії у місті Лабитнангі та завірений адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе.
Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Він повідомив, що припинив голодування через загрозу початку примусового годування. Він вимагав звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.
25 жовтня Сенцову було присуджено премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки".
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Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова
Номінація та резолюція Європарламенту
Олег Сенцов отримав премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки" за 2018 рік. Європарламент і раніше висловлював солідарність з українським режисером, коли у червні ухвалив резолюцію з вимогою про його звільнення з російської в'язниці. На підтримку Сенцова висловлювалися і багато інших впливових організацій та діячів культури.
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Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова
Журі Венеціанського фестивалю
У вересні 2018 року за звільнення українського режисера виступило журі 75-го Венеціанського кінофестивалю (на фото) на чолі з дворазовим володарем "Оскара" режисером Гільєрмо Дель Торо. Сенцова "ув'язнили і піддали тортурам ... після суду, який явно не поважав право на захист", - йшлося у листі. Серед членів журі були британська акторка Наомі Уоттс та її австрійський колега Крістоф Вальц.
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Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова
Акти підтримки від мера Парижа
Мер Парижа Анн Ідальго взяла участь у липневій акції за звільнення українського режисера. Тоді учасники заходу розмістили на будівлі мерії міста банер з фотографією Сенцова. А у вересні Ідальго повідомила, що він став почесним громадянином французької столиці. "Це символічний акт. Акт надії", - написала мер Парижа в Twitter.
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Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова
Заклик ОБСЄ до Лаврова
У червні 2018 року представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір (на фото) надіслав листа главі МЗС РФ Сергію Лаврову із закликом звільнити українського режисера. "Я закликаю російську владу переглянути справу Сенцова і негайно відпустити його. Тримання під вартою є необґрунтованим", - писав Дезір.
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Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова
Стівен Кінг - до першого дня ЧС-2018
Один з найвідоміших сучасних письменників Стівен Кінг у перший день ЧС-2018 у Росії на своїй сторінці у Twitter нагадав про голодування Олега Сенцова. "Приєднуйтесь до моєї боротьби за звільнення цього українського режисера, несправедливо засудженого в Росії. Часу мало, і він може померти за свої погляди", - написав Кінг.
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Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова
Проект за участю Джонні Деппа
Наприкінці 2016 року зірка Голлівуду Джонні Депп взяв участь у кампанії "Ув’язнені за мистецтво". Він сфотографувався для футболки із закликом "Звільніть Олега Сенцова! Мистецтво - це не злочин".
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Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова
"Олегу, живи!"
Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич у травні 2018 року підписала звернення 130 вчених і діячів культури на підтримку режисера. А в липні, коли білоруський ПЕН-центр заявив про приєднання до кампанії за звільнення Сенцова, вона зазначила: "Ми знаємо, що свобода - це довгий шлях. Олегу, живи! Ти нам потрібен".
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Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова
Французькі діячі мистецтва
У серпні газета Le Mond опублікувала колективну заяву понад сотні французьких діячів мистецтва на чолі з міністром культури країни Франсуа Ніссеном. "Не діяти - значить дати Сенцову померти, це буде відмова від наших принципів", - наголошувалося в листі. Серед підписантів був і режисер Жан-Люк Годар (на фото), володар почесного "Оскара" за внесок у розвиток кінематографу.
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Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова
Эстафетне голодування в Парижі
У вересні перед посольством РФ у Парижі по черзі голодували активісти та діячі мистецтва. Вони замінювали одне одного кожні 24 години. В акції взяв участь лауреат Гонкурівської премії американо-французький письменник Джонатан Літтель (на фото). "Мета наших акцій - підняти політичну ціну смерті Олега Сенцова", - розповів він в інтерв'ю DW.
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Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова
Лауреати Пулітцера і Букера
Червневе звернення американського ПЕН-центру за звільнення Олега Сенцова підписали близько 50 діячів культури. Серед них - лауреат Букерівської премії письменник Салман Рушді та лауреат Пулітцерівської премії Арт Шпігельман (на фото).
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Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова
Звернення Звягінцева, Хаматової та інших до Путіна
У червні 2018 року деякі російські діячі культури теж виступили на підтримку українського режисера. "Нам треба пом'якшувати політичний клімат у країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас", - сказано в зверненні до Володимира Путіна, яке підписали режисери Андрій Звягінцев (на фото) і Олександр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведучі Володимир Познер і Ксенія Собчак.