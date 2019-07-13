ЗМІ: Олега Сенцова доставили до Москви для обміну

Ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов доставлений до Москви і перебуває в одному з московських СІЗО. Про це у четвер, 29 серпня, повідомляють українські народні депутати та кілька російських ЗМІ. "Олег Сенцов у "Лефортово", - повідомив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв також повідомив, що Сенцов перебуває у слідчому ізоляторі Москви. "Сьогодні я отримав інформацію, що його теж привезли до СІЗО Москви. Тож є надія, що його звільнять", - сказав він.

За даними одного зі співрозмовників російської агенції "Інтерфакс", Сенцова доставили в СІЗО "Бутирка". Агенція ТАСС з посиланням на джерела повідомила, що Сенцова доставили з колонії в Москву для обміну з українською стороною.

Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе поки не зміг підтвердити інформацію про переведення свого підзахисного до Москви. "Я не маю інформації про його етапування. А також поки не знаю, де він буде утримуватися, якщо його дійсно етапували", - написав він на своїй сторінці у Facebook 29 серпня.

Ахтем Чийгоз анонсував звільнення утримуваних у Росії українських політв'язнів 30 серпня. "З тієї інформації, що я знаю, в п'ятницю мають прибути. Всі разом. Але це все лише ймовірно. Я сам пройшов цей шлях і знаю, що зміни можливі. Загалом те, що це питання поставлене "на рейки" й буде відпрацьоване - це так", - сказав він.

Водночас глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що питання обміну Олега Сенцова остаточно ще не вирішено. "Цим питанням займається офіційна влада та президент України пан Зеленський, його команда. Я знаю, що такі переговори наразі тривають, але остаточного варіанту ще немає. Також остаточно не вирішено питання людини, яку ви назвали, - Сенцова", - сказав Медведчук.

Минулого місяця в офісі президента України Володимира Зеленського запропонували одночасно звільнити Олега Сенцова та редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. 28 серпня Київський апеляційний звільнив Кирила Вишинського з СІЗО під особисте зобов'язання. Того ж дня прессекретарка генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила, що Вишинський дав згоду на добровільну участь у взаємному звільненні утримуваних у РФ та Україні осіб, а також погодився залишити межі України.

Олег Сенцов був затриманий 10 травня 2014 року в Сімферополі. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила його в очолюванні терористичної групи. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Відмовляючись від прийому їжі, він вимагав від російської влади звільнення 64 українських громадян, заарештованих з політичних мотивів. Голодування тривало 145 днів - режисер припинив його 6 жовтня через загрозу примусового годування.

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