ЗМІ: НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни

Німецькі військово-повітряні сили разом зі збройними силами партнерів по НАТО беруть участь у таємних навчаннях, в яких сценарієм є ядерна війна. Про це у п'ятницю, 18 жовтня, повідомила агенція dpa. За її даними, маневри під назвою "Стійкий полудень" (Steadfast Noon) почались цього тижня.

Зокрема, військові відпрацьовують використання винищувачів-бомбардувальників, які під час воєнних дій можуть бути оснащені атомною зброєю. Від Бундесверу участь у навчаннях беруть літаки "Торнадо". Винищувачі знаходяться на авіабазі "Бюхель" у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. За офіційно непідтвердженими даними, там також зберігаються американські атомні бомби типу B61.

У випадку ядерної загрози німецькі "Торнадо" можуть бути оснащені атомними бомбами B61. Американська атомна зброя, також за непідтвердженими даними, зберігається ще в Італії, Бельгії, Туреччині та Нідерландах.

За даними військових експертів, на яких посилається dpa, подібні навчання відбуваються регулярно. Під час них, зокрема, відпрацьовується безпечне завантаження американської атомної зброї з підземних сховищ у літаки. Утім, справжні бомбви під час навчальних польотів літаків не використовуються, зазначає dpa.