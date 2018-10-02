 ЗМІ: НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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Новини

ЗМІ: НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни

Маневри "Стійкий полудень", в яких беруть участь німецькі ВПС та партнери по Північноатлантичному альянсу, почались цього тижня, повідомила агенція dpa. Військові відпрацьовують використання винищувачів.

Атомні бомби типу B61

Атомні бомби типу B61

Німецькі військово-повітряні сили разом зі збройними силами партнерів по НАТО беруть участь у таємних навчаннях, в яких сценарієм є ядерна війна. Про це у п'ятницю, 18 жовтня, повідомила агенція dpa. За її даними, маневри під назвою "Стійкий полудень" (Steadfast Noon) почались цього тижня.

DW.COM

Американські військові провели перші кваліфікаційні випробування 12-ї модифікації ядерної бомби B61. Тести проводилися без ядерного заряду. (15.04.2017)

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що ядерну зброю розробляли на об'єкті поблизу іранського міста Абаде. Крім того, він звинуватив Тегеран у зберіганні урану на "секретному ядерному складі". (10.09.2019)

Зокрема, військові відпрацьовують використання винищувачів-бомбардувальників, які під час воєнних дій можуть бути оснащені атомною зброєю. Від Бундесверу участь у навчаннях беруть літаки "Торнадо". Винищувачі знаходяться на авіабазі "Бюхель" у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. За офіційно непідтвердженими даними, там також зберігаються американські атомні бомби типу B61.

У випадку ядерної загрози німецькі "Торнадо" можуть бути оснащені атомними бомбами B61. Американська атомна зброя, також за непідтвердженими даними, зберігається ще в Італії, Бельгії, Туреччині та Нідерландах.

За даними військових експертів, на яких посилається dpa, подібні навчання відбуваються регулярно. Під час них, зокрема, відпрацьовується безпечне завантаження американської атомної зброї з підземних сховищ у літаки. Утім, справжні бомбви під час навчальних польотів літаків не використовуються, зазначає dpa.

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