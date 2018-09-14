ЗМІ: Кожен четвертий російський дипломат в Швейцарії працює на розвідку

Мішенню російських зовнішніх спецслужб дедалі частіше стає Швейцарія, пише газета Tages Anzeiger в суботу, 15 вересня. За даними видання, кожен четвертий російський дипломат в Швейцарії працював або працює на зовнішню розвідку РФ.

Ще в березні цього року швейцарський бундесрат опублікував звіт про національну безпеку, в якому йшлося, що "відносно однієї країни є підозра, що понад чверть дипломатичного персоналу працюють на спецслужби". Яка саме країна мається на увазі, в звіті не зазначалося. Втім порівнявши власні розслідування з даними звіту, видання Tages Anzeiger дійшло висновку, що мова йде про Росію.

За даними газети, нині в міністерстві закордонних справ в Швейцарії акредитовані 83 співробітники російських дипломатичних представництв, які працюють в посольстві РФ в Берні і консульствах у Женеві, Лозанні і Цюриху. Серед них 37 дипломатів, в тому числі дві жінки, і 30 членів сімей представників російського дипкорпусу.

Офіційно, пише видання, завданнями, пов'язаними з розвідкою, займається військовий аташе полковник Олександр Провоторов і два його заступники, проте неофіційно розвіддіяльністю зайняті набагато більше російських дипломатичних співробітників.

Боширов і Петров часто й подовгу бували в Швейцарії

Для особливо делікатних операцій, пише газета, до Швейцарії прибуває підкріплення. Таким підкріпленням, на думку Tages Anzeiger, могли бути і Руслан Боширов і Олександр Петров, яких Лондон підозрює в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля. В інтерв'ю телеканалу RT вони розповіли не тільки про свою поїздку у Солсбері, але і про відвідування Швейцарії - за їхніми словами, з туристичними, але, в основному, робочими цілями.

Газета не вказує їхніх імен безпосередньо, проте пише, що тиждень тому недільний випуск газети писав про перебування в Женеві двох російських агентів, підозрюваних в замаху на екс-агента Головного розвідувального управління (ГРУ) Сергія Скрипаля. За даними газети, обидва росіянина неодноразово відвідували Швейцарію і залишалися в країні тривалий час, припинивши поїздки приблизно за місяць до подій у Солсбері.

В російському посольстві у Швейцарії вже заявили, що публікація є черговим безпідставним і бездоказовим випадом у бік Росії. Статтю про російських дипломатів в Швейцарії характеризує "відсутність будь-яких фактів, а також посилання, тепер уже на секретні документи, яких ніхто не бачив і, швидше за все, не писав", - йдеться у коментарі посольства.

Напередодні газета Tages Anzeiger також повідомила про те, що два російських шпигуни стежили за діяльністю лабораторії радіологічного та хіміко-бактеріологічного аналізу Labor Spiez, а також, як підозрюють, були причетні до злому бази даних ADAMS Всесвітнього антидопінгового агентства WADA. Лабораторія в місті Шпіц допомагає розслідувати хімічні атаки в Сирії і отруєння Скрипалів у британському Солсбері. Обидва агенти були навесні затримані в Гаазі і потім екстрадовані до Росії.