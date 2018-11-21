ЗМІ: Карлос Гон відкидає звинувачення в фінансових махінаціях

Підозрюваний у причетності до фінансових махінацій та заарештований в Японії колишній голова правління автоконцерну Nissan Карлос Гон заперечує висунені проти нього звинувачення. Про це в неділю, 25 листопада, повідомив японський телеканал NHK.

За даними журналістів телеканалу, екс-топ-менеджер Nissan запевняє, що не мав наміру подавати неправдиву інформацію щодо власних доходів задля уникнення оподаткування. Ця заява Гона стала першою з моменту його арешту в Японії, який відбувся на початку цього тижня.

Як повідомлялося, 64-річного Карлоса Гона, котрий багато років поспіль був головою правління японського автоконцерну, заарештували в Токіо за підозрою в причетності до фінансових зловживань. Разом з Гоном слідчі затримали й директора Nissan Грега Келлі. Обох звинувачують у заниженні обсягів прибутків Гона на суму близько 44 мільйонів доларів у перерахунку. Згодом їх обох звільнили з займаних посад.

Інформацію про можливі фінансові зловживання з боку Гона передав прокуратурі сам японський автоконцерн після проведення внутрішнього розслідування. Під час нього з'ясувалося, що Гон "протягом багатьох років" надавав неправдиву інформацію біржовим органам про розмір своїх доходів, занижуючи їх. Також концерн закидає Гону й інші зловживання. 21 жовтня слідчим вдалося подовжити попереднє ув'язнення Гона ще на 10 днів, нагадує агенція новин AFP.

Карлос Гон народився у 1954 році в Бразилії, а вищу освіту отримав у Парижі. З 2001 до 2017 року Гон був президентом компанії Nissan. З 2005 року також є головою правління французького автовиробника Renault та очолює альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Щодо Renault, то Гон зберіг тут свою посаду, однак нещодавно було призначеного тимчасового голову.