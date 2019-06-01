ЗМІ знайшли звіт лобістів Зеленського у США, чию наявність заперечували в Зе команді

Американська лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про виконану роботу на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні. Про це у четвер, 1 серпня, повідомило видання "Голос Америки". Послуги, за цими даними, надавались у період між 3 квітня і 21 травня 2019 року.

"Діяльність включала організацію програми громадських зв'язків та зв'язків з урядом, представлення іноземного клієнта американським медіа, організацію медіа інтерв'ю, зустрічей з представниками аналітичних центрів та експертами, надання стратегічних консультацій стосовно медіа США та урядових відносин", - йдеться у звіті Signal Group Consulting.

Зокрема, лобісти контактували з офісами конгресменів, сенаторів, Держдепартаментом та домовлялись про зустрічі із представниками Зеленського. Відповідно до документів, поданих у міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар розміром 60 тисяч доларів та відшкодування витрат на 9,3 тисячі доларів.

Лобістська компанія надавала свої послуги у період між першим та другим туром президентських виборів в Україні. У той час команда Володимира Зеленського заперечувала використання послуг лобістів у США. "Команда Володимира Зеленського не залучала ніяких лобістських компаній або агентств для організації візиту нашого представника в США. У нас немає контракту з компанією "Сигнал Груп", - йдеться у повідомленні команди Зеленського на сторінці у Facebook, опублікованому 18 квітня.

Водночас, як зазначає "Голос Америки", контракт між Signal Group Consulting та "Володимир Зеленський - Слуга Народу, за посередництва Маркуса Коена" за реєстраційним номером 6661 був підписаний 3 квітня 2019 року. Signal Group Consulting та офіс президента України відмовились від коментарів.