 ЗМІ знайшли звіт лобістів Зеленського у США, чию наявність заперечували в Зе команді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2019

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Новини

ЗМІ знайшли звіт лобістів Зеленського у США, чию наявність заперечували в Зе команді

Між першим та другим туром президентських виборів в Україні команда Зеленського заперечувала наявність лобістів у США. Однак компанія Signal Group Consulting опублікувала звіт про роботу з підвищення іміджу Зеленського.

Раніше команда Зеленського заперечувала наявність лобістів у США

Раніше команда Зеленського заперечувала наявність лобістів у США

Американська лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про виконану роботу на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні. Про це у четвер, 1 серпня, повідомило видання "Голос Америки". Послуги, за цими даними, надавались у період між 3 квітня і 21 травня 2019 року.

"Діяльність включала організацію програми громадських зв'язків та зв'язків з урядом, представлення іноземного клієнта американським медіа, організацію медіа інтерв'ю, зустрічей з представниками аналітичних центрів та експертами, надання стратегічних консультацій стосовно медіа США та урядових відносин", - йдеться у звіті Signal Group Consulting.

Зокрема, лобісти контактували з офісами конгресменів, сенаторів, Держдепартаментом та домовлялись про зустрічі із представниками Зеленського. Відповідно до документів, поданих у міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар розміром 60 тисяч доларів та відшкодування витрат на 9,3 тисячі доларів.

DW.COM

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Лобістська компанія надавала свої послуги у період між першим та другим туром президентських виборів в Україні. У той час команда Володимира Зеленського заперечувала використання послуг лобістів у США. "Команда Володимира Зеленського не залучала ніяких лобістських компаній або агентств для організації візиту нашого представника в США. У нас немає контракту з компанією "Сигнал Груп", - йдеться у повідомленні команди Зеленського на сторінці у Facebook, опублікованому 18 квітня.

Водночас, як зазначає "Голос Америки", контракт між Signal Group Consulting та "Володимир Зеленський - Слуга Народу, за посередництва Маркуса Коена" за реєстраційним номером 6661 був підписаний 3 квітня 2019 року. Signal Group Consulting та офіс президента України відмовились від коментарів.

Дивитись відео 03:37

Монобільшість у Раді: шанси і ризики для Зеленського, "Слуги народу" та України (25.07.2019)

Посилання в інтернеті

Звіт Signal Group Consulting

Контракт

Аудіо й відео до теми

Монобільшість у Раді: шанси і ризики для Зеленського, "Слуги народу" та України (25.07.2019)  

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