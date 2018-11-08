ЗМІ: Горст Зеегофер піде з посади очільника ХСС

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) залишить посаду очільника баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС), повідомляє агенція dpa з посиланням на джерла в партії. Зеегофер повідомив про це однопартійцям у неділю, 11 листопада, в Мюнхені. Очікується, що він оголосить про свою відставку наступного тижня. Нового ж лідера ХСС оберуть на початку наступного року.

Зеегофер був багаторічним союзником канцлерки Німеччини і лідерки Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анґели Меркель (Angela Merkel). Однак, останнім часом міністр внутрішніх справ ФРН виступав з критикою канцлерки, зокрема, стосовно міграційної політики. Публічне протистояння канцлерки і очільника МВС стало однією з причин падіння популярності трьох правлячих партій - ХДС, ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).