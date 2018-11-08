 ЗМІ: Горст Зеегофер піде з посади очільника ХСС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2018

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Новини

ЗМІ: Горст Зеегофер піде з посади очільника ХСС

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер наступного тижня збирається оголосити про свою відставку з посади голови Християнсько-соціального союзу. Нового голову партії оберуть на початку 2019 року.

Горст Зеегофер

Горст Зеегофер

DW.COM

Рішення лідерів ЄС щодо міграції, які активно захищає канцлерка Анґела Меркель, на думку глави МВС Німеччини Горста Зеегофера, недостатні та нерівнозначні тому, чого вимагає його партія ХСС. (01.07.2018)

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер йде на ескалацію протистояння з канцлеркою Анґелою Меркель у питанні політики щодо мігрантів та біженців. Це не вперше, коли ці союзні політики обирають різні курси. (02.07.2018)

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) залишить посаду очільника баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС), повідомляє агенція dpa з посиланням на джерла в партії. Зеегофер повідомив про це однопартійцям у неділю, 11 листопада, в Мюнхені. Очікується, що він оголосить про свою відставку наступного тижня. Нового ж лідера ХСС оберуть на початку наступного року.

Зеегофер був багаторічним союзником канцлерки Німеччини і лідерки Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анґели Меркель (Angela Merkel). Однак, останнім часом міністр внутрішніх справ ФРН виступав з критикою канцлерки, зокрема, стосовно міграційної політики. Публічне протистояння канцлерки і очільника МВС стало однією з причин падіння популярності трьох правлячих партій - ХДС, ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). 

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