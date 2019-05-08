 ЗМІ в Україні повинні мати можливість працювати без остраху - посольство США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЗМІ в Україні повинні мати можливість працювати без остраху - посольство США

У посольстві США в Україні нагадали українській владі про її відповідальність за забезпечення безпечних умов роботи працівників медіа.

Робота ЗМІ має бути безпечною, нагадали у посольстві США в Україні

Робота ЗМІ має бути безпечною, нагадали у посольстві США в Україні

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало українську владу забезпечити безпечні умови для роботи ЗМІ в країні. Повідомлення з відповідним закликом до офіційного Києва було опубліковано в Twitter-акаунті американського посольства у середу, 8 травня.

"Українські журналісти повинні мати можливість працювати без остраху, що на них нападуть, переслідуватимуть чи залякуватимуть. Українські органи влади несуть велику відповідальність щодо забезпечення сприятливого та безпечного середовища для незалежних медіа", - йдеться в повідомленні посольства США.

DW.COM

Нагадаємо, протягом останніх днів в Україні відбулося два випадки нападів на журналістів. 4 травня в Черкасах побили місцевого журналіста Вадима Комарова, він з тяжкими тілесними ушкодженнями перебуває у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження, особу нападника встановлюють.

Ввечері 5 травня у Києві під час конфлікту в ресторані "ПортерПаб" на Оболоні в Києві вогнепальне поранення з гвинтівки отримав журналіст телеканалу "Настоящее время" Володимир Рунц. За підозрою у скоєнні стрілянини був затриманий колишній учасник антитерористичної операції Володимир Регеша (позивний "Санта"). Наступного дня суд відпустив підозрюваного на поруки кількох депутатів Верховної Ради України.

Крім того, 7 травня президент Академії української преси, професор Валерій Іванов заявив, що співробітники Нацполіції України чинять незаконний тиск на нього та його дружину, арештувавши його рахунки та здійснивши обшуки у його помешканні. Причиною таких дії, за словами Іванова, є розслідування групи журналістів за участю його сина Дениса Іванова про матеріальний стан і доходи осіб, які подавали свої кандидатури на конкурс до Держбюро розслідувань.

Дивитись відео 02:19

Прослуховування журналістів: приклади "свободи слова" в Україні (05.09.2018)

 

Аудіо й відео до теми

Прослуховування журналістів: приклади "свободи слова" в Україні (05.09.2018)  

Реклама

Докладно

Руслан Коцаба

У Німеччині дадуть премію українському журналістові Коцабі

Як опозиційний український журналіст Руслан Коцаба став лауреатом Аахенської премії миру.  

Офіс Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Вибори загальмують економічне зростання України - ЄБРР

У ЄБРР погіршили прогноз зростання українського ВВП для 2019 року, пояснивши це "політичною невизначеністю".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  