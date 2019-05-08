ЗМІ в Україні повинні мати можливість працювати без остраху - посольство США

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало українську владу забезпечити безпечні умови для роботи ЗМІ в країні. Повідомлення з відповідним закликом до офіційного Києва було опубліковано в Twitter-акаунті американського посольства у середу, 8 травня.

"Українські журналісти повинні мати можливість працювати без остраху, що на них нападуть, переслідуватимуть чи залякуватимуть. Українські органи влади несуть велику відповідальність щодо забезпечення сприятливого та безпечного середовища для незалежних медіа", - йдеться в повідомленні посольства США.

Нагадаємо, протягом останніх днів в Україні відбулося два випадки нападів на журналістів. 4 травня в Черкасах побили місцевого журналіста Вадима Комарова, він з тяжкими тілесними ушкодженнями перебуває у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження, особу нападника встановлюють.

Ввечері 5 травня у Києві під час конфлікту в ресторані "ПортерПаб" на Оболоні в Києві вогнепальне поранення з гвинтівки отримав журналіст телеканалу "Настоящее время" Володимир Рунц. За підозрою у скоєнні стрілянини був затриманий колишній учасник антитерористичної операції Володимир Регеша (позивний "Санта"). Наступного дня суд відпустив підозрюваного на поруки кількох депутатів Верховної Ради України.

Крім того, 7 травня президент Академії української преси, професор Валерій Іванов заявив, що співробітники Нацполіції України чинять незаконний тиск на нього та його дружину, арештувавши його рахунки та здійснивши обшуки у його помешканні. Причиною таких дії, за словами Іванова, є розслідування групи журналістів за участю його сина Дениса Іванова про матеріальний стан і доходи осіб, які подавали свої кандидатури на конкурс до Держбюро розслідувань.