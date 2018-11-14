 ЗМІ: Віктора Януковича госпіталізували у Москві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЗМІ: Віктора Януковича госпіталізували у Москві

За даними російських ЗМІ, екс-президент України Віктор Янукович днями був травмований і доправлений до лікарні. За словами адвоката, Янукович не зможе виступити з останнім словом у суді 19 листопада.

За даними ЗМІ, Янукович був госпіталізований через травму хребта

За даними ЗМІ, Янукович був госпіталізований у п'ятницю (архівне фото)

Колишнього президента України Віктора Януковича госпіталізували до інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського в Москві, повідомила у неділю, 18 листопада, російська газета "Комсомольська правда" з посиланням на своє джерело. За даними видання, Янукович прибув у клініку ввечері 16 листопада в нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта, яку він отримав під час гри в теніс. Він був направлений в реанімацію, а через кілька годин його перевезли звідти в приватну клініку.

Пізніше агенції "РИА Новости" підтвердили інформацію про госпіталізацію Януковича в довідковій службі медустанови. "Він був, але вже не лежить у нас. Прибув у п'ятницю, йому була надана медична допомога, відпущений того ж дня", - розповіла співрозмовниця агентства.

Через отриману травму Янукович не буде виступати з останнім словом у суді про державну зраду, який призначений на 19 листопада, повідомив "Громадському" його адвокат Олександр Горошинський. "Я був у Москві у п'ятницю. Поїхав обговорити питання його участі у відеоконференції. Я зустрівся з ним у лікарні. Діагноз точно сказати не можу, це буде некоректно. Але травма досить важка і він не може рухатися", - розповів адвокат.

За його словами, станом на 18 листопада Янукович досі перебуває у лікарні. Горошинський додав, що у Януковича через госпіталізацію є поважна причина неявки на судове засідання - "важка травма". Він не став розповідати, як саме Янукович отримав травму. У прес-службі Януковича відмовилися коментувати інформацію про його госпіталізацію, повідомила російська радіостанція "Эхо Москви".

DW.COM

Екс-президента України Віктора Януковича у справі про держзраду звинувачують в самоусуненні з посади та співпраці з російською владою для захоплення Криму. Прокурори вимагають для нього 15 років ув'язнення. (16.08.2018)

Оболонський суд міста Києва викликає екс-президента України Віктора Януковича на судове засідання 19 листопада повісткою у виданні "Урядовий кур'єр". (06.11.2018)

Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу України щодо державної зради, пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії. Прокуратура просить засудити його до 15 років позбавлення волі.

Оболонський районний суд Києва планував заслухати останнє слово Януковича у цій справі 19 листопада. За словами судді Владислава Дев'ятка, українське законодавство дозволяє суду не заслуховувати останнє слово підсудного, якого судять заочно. Але в даній ситуації суд вирішив керуватися нормами Конвенції з прав людини і дозволив Януковичу виступити за допомогою відеозв'язку.

Дивитись відео 03:48
Now live
03:48 хв

Суд над Януковичем: "юридичний фейк" з хитким вироком? (23.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Суд над Януковичем: "юридичний фейк" з хитким вироком? (23.04.2018)  

Також за темою

Janukowitsch PK in Rostow 28.02.2014

Коментар: Третій термін для Віктора Януковича 03.08.2018

Суд над колишнім президентом України виходить на фінішну пряму. Однак навіть якщо політика-втікача ув'язнять, створена ним система житиме й далі, упевнений журналіст Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Соцмережу закликають відкрити офіс в Україні

Facebook закликають відкрити офіс в Україні

Національний демократичний інститут та депутати Європарламенту закликають Facebook відкрити український офіс. 

Перший бургер зі штучного м'яса

США відкривають "м'ясу з пробірки" шлях на ринок

Контрольні функції розподілили між двома відомствами. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  