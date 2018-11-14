ЗМІ: Віктора Януковича госпіталізували у Москві

Колишнього президента України Віктора Януковича госпіталізували до інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського в Москві, повідомила у неділю, 18 листопада, російська газета "Комсомольська правда" з посиланням на своє джерело. За даними видання, Янукович прибув у клініку ввечері 16 листопада в нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта, яку він отримав під час гри в теніс. Він був направлений в реанімацію, а через кілька годин його перевезли звідти в приватну клініку.

Пізніше агенції "РИА Новости" підтвердили інформацію про госпіталізацію Януковича в довідковій службі медустанови. "Він був, але вже не лежить у нас. Прибув у п'ятницю, йому була надана медична допомога, відпущений того ж дня", - розповіла співрозмовниця агентства.

Через отриману травму Янукович не буде виступати з останнім словом у суді про державну зраду, який призначений на 19 листопада, повідомив "Громадському" його адвокат Олександр Горошинський. "Я був у Москві у п'ятницю. Поїхав обговорити питання його участі у відеоконференції. Я зустрівся з ним у лікарні. Діагноз точно сказати не можу, це буде некоректно. Але травма досить важка і він не може рухатися", - розповів адвокат.

За його словами, станом на 18 листопада Янукович досі перебуває у лікарні. Горошинський додав, що у Януковича через госпіталізацію є поважна причина неявки на судове засідання - "важка травма". Він не став розповідати, як саме Янукович отримав травму. У прес-службі Януковича відмовилися коментувати інформацію про його госпіталізацію, повідомила російська радіостанція "Эхо Москви".

Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу України щодо державної зради, пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії. Прокуратура просить засудити його до 15 років позбавлення волі.

Оболонський районний суд Києва планував заслухати останнє слово Януковича у цій справі 19 листопада. За словами судді Владислава Дев'ятка, українське законодавство дозволяє суду не заслуховувати останнє слово підсудного, якого судять заочно. Але в даній ситуації суд вирішив керуватися нормами Конвенції з прав людини і дозволив Януковичу виступити за допомогою відеозв'язку.