 ЗМІ: Володимир Путін у НДР мав посвідчення ″штазі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЗМІ: Володимир Путін у НДР мав посвідчення "штазі"

Президент Росії Володимир Путін мав посвідчення східнонімецького міністерства державної безпеки. Документ знайшли в архіві "штазі" в Дрездені.

Володимир Путін у формі КДБ

Володимир Путін у формі КДБ (фото з архіву)

Російський президент Володимир Путін мав посвідчення східнонімецького "штазі" (міністерства державної безпеки НДР) задовго до падіння Берлінського муру. Про документ, що роками зберігався в архіві, повідомив у вівторок, 11 грудня, голова архіву "штазі" у Дрездені Конрад Фелбер (Konrad Felber), поінформувала агенція dpa. Раніше про існування посвідки Путіна зі "штазі" написало німецьке видання Bild.

Посвідчення на ім'я Володимира Путіна було дійсне з 1985 до 1989 року і дозволяло його власникові вільно проходити усі пункти перевірки "штазі", розповів Фелбер. Як відомо, Путін був агентом радянського Комітету державної безпеки в Східній Німеччині протягом 1980-х років. У 1998-му Путін очолив російську наступницю КДБ - Федеральну службу безпеки.

DW.COM

Оплотом Лівої партії Німеччини є східна частина Берліна. Її представниця Ґезіне Летч насолоджується тут статусом героїні. Її електорат - прибічники колишньої Соціалістичної єдиної партії Німеччини. (20.09.2017)

Це був зірковий час німецької історії. Лише кілька слів з вуст одного з керівників НДР 9 листопада 1989 року здійняли маси й за лічені дні призвели до падіння режиму в Східній Німеччині. (07.11.2014)

Однак, як зауважує Фелбер, посвідчення міністерства державної безпеки НДР на ім'я чинного російського президента "не означає автоматично, що Путін працював на "штазі". Фелбер називає знахідку посвідки "маленькою сенсацією", адже, за його словами, ім'я Путіна не було вказане в актах звітності "штазі" щодо видачі посвідчень представникам російських воєнних відомств.

Речник російського президента Дмитро Пєсков не заперечує можливості існування посвідки "штазі" на ім'я Путіна. "За часів Радянського Союзу і КДБ, і "штазі" були партнерськими службами, тому, напевно, не можна виключати і такого обміну посвідченнями", - зазначив Пєсков у коментарі, опублікованому російською інформагенцією ТАСС.

Дивитись відео 02:20
Now live
02:20 хв

Архіви "штазі": що відбувається зі спадщиною таємної поліції НДР (12.04.2016)

Аудіо й відео до теми

Архіви "штазі": що відбувається зі спадщиною таємної поліції НДР (12.04.2016)  

Також за темою

Russland Deutschland Wirtschaft Matthias Warnig von Nord Stream AG mit Gerhard Schröder

Шредер і Ко: як відомі німці опинялись в керівництві компаній РФ 29.09.2017

Екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер 29 вересня увійшов у раду директорів компанії "Роснефть". DW - про те, в яких великих концернах РФ ще є німецькі керівники, і як вони туди потрапили.

Реклама

Докладно

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей

Brexit під ялинку

Тереза Мей перенесла голосування щодо Brexit в останню мить. Сумний спектакль, вважає Барбара Везель.  

Europa Finanzen l Steuer auf Finanztransaktionen l Europäische Zentralbank Euro-Skulptur (Getty Images/AFP/D. Roland)

Суд ЄС: ЄЦБ може викуповувати облігації

Суд ЄС постановив, що придбання Європейським центральним банком облігацій не суперечить законодавству ЄС. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  