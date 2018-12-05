ЗМІ: Володимир Путін у НДР мав посвідчення "штазі"

Російський президент Володимир Путін мав посвідчення східнонімецького "штазі" (міністерства державної безпеки НДР) задовго до падіння Берлінського муру. Про документ, що роками зберігався в архіві, повідомив у вівторок, 11 грудня, голова архіву "штазі" у Дрездені Конрад Фелбер (Konrad Felber), поінформувала агенція dpa. Раніше про існування посвідки Путіна зі "штазі" написало німецьке видання Bild.

Посвідчення на ім'я Володимира Путіна було дійсне з 1985 до 1989 року і дозволяло його власникові вільно проходити усі пункти перевірки "штазі", розповів Фелбер. Як відомо, Путін був агентом радянського Комітету державної безпеки в Східній Німеччині протягом 1980-х років. У 1998-му Путін очолив російську наступницю КДБ - Федеральну службу безпеки.

Однак, як зауважує Фелбер, посвідчення міністерства державної безпеки НДР на ім'я чинного російського президента "не означає автоматично, що Путін працював на "штазі". Фелбер називає знахідку посвідки "маленькою сенсацією", адже, за його словами, ім'я Путіна не було вказане в актах звітності "штазі" щодо видачі посвідчень представникам російських воєнних відомств.

Речник російського президента Дмитро Пєсков не заперечує можливості існування посвідки "штазі" на ім'я Путіна. "За часів Радянського Союзу і КДБ, і "штазі" були партнерськими службами, тому, напевно, не можна виключати і такого обміну посвідченнями", - зазначив Пєсков у коментарі, опублікованому російською інформагенцією ТАСС.