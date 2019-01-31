 Зміни у трійці лідерів президентських перегонів - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2019

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Зміни у трійці лідерів президентських перегонів - опитування

За даними опитування трьох соціологічних компаній, шоумен Володимир Зеленський має на сьогодні найбільшу підтримку серед кандидатів у президенти. За ним ідуть Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

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Згідно з даними останніх опитувань, у президентських перегонах лідирує шоумен Володимир Зеленський- його готові підтримати 23 відсотки тих, хто має намір взяти участь у голосуванні та визначився з вибором. Про це свідчать оприлюднені в четвер, 31 січня, результати опитування, проведеного соціологічними компаніями Центр соціальних і маркетингових досліджень "Социс", Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова.

На другому місці - чинний президент України Петро Порошенко з підтримкою у 16,4 відсотка, а на третьому - лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, за яку готові віддати свої голоси 15,7 відсотка опитаних респондентів, які мають намір голосувати.

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На четвертому місці в рейтингу - один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко (9,3 відсотка), лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (8,1 відсотка), лідер Радикальної партії Олег Ляшко (6,7 відсотка), кандидат від партії "Укроп" Олександр Шевченко (3,5 відсотка), та лідер "Об'єднання" Самопоміч "Андрій Садовий (3,4 відсотка). Решта кандидатів набрали менше трьох відсотків голосів респондентів.

На запитання "Незалежно від того, за кого Ви маєте намір голосувати, хто з наступних кандидатів, на Вашу думку, переможе?" 20,5 відсотка респондентів відповіли, що найімовірнішим переможцем на президентських виборах вважають Порошенка. При цьому перемогу Тимошенко прогнозують 19,9 відсотка респондентів, а Зеленського - 10,8 відсотка.

Згідно з цим дослідженням, цілком упевнені, що підуть голосувати 31 березня, 50,9 відсотка опитаних, а 30,9 відсотка - скоріше впевнені в цьому. Таким чином, на виборах президента України готові проголосувати понад 80 відсотків опитаних.

Дослідження проводили три соцкомпанії з 16 до 29 січня 2019 року у всіх областях України (за винятком анексованого Криму та непідконтрольних Києву частин Донецької і Луганської областей). Вибірка дослідження становить 11 тисяч респондентів, а похибка 0,9 відсотка.

Нагадаємо, під час попереднього соцопитування, результати якого були оприлюднені наприкінці грудня, у президентських перегонах лідирувала Юлія Тимошенко, за нею йшли Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

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