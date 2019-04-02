Зміни клімату гальмують боротьбу з голодом у світі - звіт ООН

Зміни клімату загрожують ефективності боротьби з голодом і бідністю у світі, йдеться у звіті ООН, який представили у вівторок ввечері, 9 липня, у Нью-Йорку.
Згідно з прогнозами ООН, світу не вдасться ліквідувати крайню бідність до 2030 року. Це - одна із 17 глобальних цілей ООН, ухвалених у 2015 році, зазначається у звіті. Нині крайня бідність визначається як проживання на суму менше 1,25 долара на день, інформує агенція KNA.
Згідно з даними доповіді, в останні роки у світі зросла кількість людей, які голодують. У 2017 році від недоїдання у світі потерпав 821 мільйон людей. У 2015 році таких людей налічувалося 784 мільйони, і найбільше таких людей проживає на південь від Сахари в Африці.
Також в ООН відзначили таку проблему, як прискорення темпів втрачання біорізноманіття на Землі, що також негативно впливає на клімат. А обсяг інвестицій у викопне паливо все ще перевищуює обсяг інвестицій в захист клімату, наголошують в ООН.
Водночас у звіті інформується і про досягнення. Зокрема, зафіксовано зниження показників дитячої смертності на 49 відсотків між 2000-м та 2017-м роком. Також майже 90 відсотків населення світу вже має доступ до електроенергії.
Крім того, кількість людей, які живуть в умовах крайньої бідності, скоротилась до 8,6 відсотка від усього населення планети або до 736 мільйонів осіб. Найбільше таких людей - 413 мільйонів - живуть в Африці на південь від Сахари. Утім, позитивна диманіка у цьому напрямку уповільнилися, і тому, відповідно до прогнозів ООН, станом на 2030 рік шість відсотків людей у світі будуть вимушені жити на менше ніж 1,9 доллара на день.
-
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Пустелі виникають на очах
Раніше в Сахарі жили бегемоти та слони. Зараз же тут найбільша пустеля світу - випалена Земля. Лише невелике озеро, яке живиться з підводних джерел, нагадує про старі часи. Однак клімат змінювався, і це призвело до виникнення велетенського піщаного ландшафту. Пустелі виникають і нині. Однак причина цього - в діяльності людей.
-
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Людина руйнує природу
Опустелювання, спричинене діяльністю людей, отримало назву дезертифікація. Коли людина руйнує і виснажує природні ресурси у місцевості зі сухим кліматом, зникають рослини, а ґрунт втрачає родючість. Ознаки опустелювання проявляються на 70 відсотках території Землі з посушливим кліматом. Як, наприклад, на цьому фото в Індії.
-
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Світова загроза
Щороку світова глобальна пустеля збільшується на 70 тисяч квадратних кілометрів - це відповідає площі Ірландії. За даними Німецького товариства міжнародного співробітництва, 40 відсотків населення Африки, живе у регіонах, яким загрожує опустелювання. В Азії це 39 відсотків населення, у Південній Америці - 30 відсотків. Окремі регіони ФРН, США та Іспанії також перебувають під загрозою.
-
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Пустеля, спричинена надмірним випасом худоби
Однією із причин опустелювання територій є різке збільшення населення в окремих країнах. Наприклад, у Китаї і без того сухий ґрунт мусить прогодувати більшу кількість людей. Селяни випасають на вигонах забагато худоби, які з'їдають останні рослини. Шар ґрунту поступово змивається дощем і вітром. У Китаї, приміром, таким чином щороку утворюється 2500 квадратних кілометрів пустелі.
-
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Найбільша пустеля Європи - в Україні
В Україні також "виросла" пустеля, спричинена надмірним випасом овець, яких почали завозити сюди у ХІХ столітті. Олешківські піски знаходяться за 30 кілометрів від обласного центру Херсона. У 2010 році на території пустелі створили національний парк, площа якого становить близько 8 тисяч гектарів.
-
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Море без води
Аральське море на кордоні між Казахстаном та Узбекистаном стало символом катастрофічної аграрної політики, яка призвела до утворення пустелі. Раніше це озеро було четвертим найбільшим озером на планеті. Нині ж від нього залишилося не багато. За радянських часів обидві республіки почали використовувати воду з озера для орошування бавовняних полів. Як наслідок - кораблі рибалок опинилися на мілині.
-
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Коли ліси приносять у жертву туристам
Від висихання ґрунтів потерпають не лише країни, що розвиваються. Так, в Іспанії утворення пустелі просувається все далі й далі. Спричинили це явище туристи з усього світу. Для побудови готелів часто вирубуються ліси. Ґрунт, не утримуваний рослинами, відносить вітром. Вже не кажучи про забетоновані території. Регіон Гвадалахара біля Мадрида - також під загрозою опустелювання.
-
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Пустеля спричиняє вимушену міграцію
Наслідок утворення пустель - не лише руйнування екосистеми. Люди, які населяють ці регіони, біднішають, не можуть прогодуватися і часто змушені залишати батьківщину. В Африці опустелювання впливає на умови життя 485 мільйонів людей, повідомляє німецьке Товариство міжнародного співробітництва. За прогнозом ООН, до 2020 року понад 60 мільйонів людей змушені будуть залишили пустельні регіони Африки.
-
Пустельні ландшафти - справа рук людини
Боротьба проти пустелі
Деякі країни оголосили боротьбу опустелюванню. Китай, наприклад, намагається боротися з цим явищем уже протягом десятиліть за допомогою висаджування лісів. Проєкт "Зелена стіна" має амбітну мету - до 2050 засадити площу, яка дорівнює території Німеччини.
Автор: Патрік Гроссе