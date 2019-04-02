Зміни клімату гальмують боротьбу з голодом у світі - звіт ООН

Зміни клімату загрожують ефективності боротьби з голодом і бідністю у світі, йдеться у звіті ООН, який представили у вівторок ввечері, 9 липня, у Нью-Йорку.

Згідно з прогнозами ООН, світу не вдасться ліквідувати крайню бідність до 2030 року. Це - одна із 17 глобальних цілей ООН, ухвалених у 2015 році, зазначається у звіті. Нині крайня бідність визначається як проживання на суму менше 1,25 долара на день, інформує агенція KNA.

Згідно з даними доповіді, в останні роки у світі зросла кількість людей, які голодують. У 2017 році від недоїдання у світі потерпав 821 мільйон людей. У 2015 році таких людей налічувалося 784 мільйони, і найбільше таких людей проживає на південь від Сахари в Африці.

Також в ООН відзначили таку проблему, як прискорення темпів втрачання біорізноманіття на Землі, що також негативно впливає на клімат. А обсяг інвестицій у викопне паливо все ще перевищуює обсяг інвестицій в захист клімату, наголошують в ООН.

Водночас у звіті інформується і про досягнення. Зокрема, зафіксовано зниження показників дитячої смертності на 49 відсотків між 2000-м та 2017-м роком. Також майже 90 відсотків населення світу вже має доступ до електроенергії.

Крім того, кількість людей, які живуть в умовах крайньої бідності, скоротилась до 8,6 відсотка від усього населення планети або до 736 мільйонів осіб. Найбільше таких людей - 413 мільйонів - живуть в Африці на південь від Сахари. Утім, позитивна диманіка у цьому напрямку уповільнилися, і тому, відповідно до прогнозів ООН, станом на 2030 рік шість відсотків людей у світі будуть вимушені жити на менше ніж 1,9 доллара на день.