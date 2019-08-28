Зміни до Конституції: представник Зеленського прогнозує ухвалення в лютому 2020-го

Представник президента України в Конституційному суді (КС) Федір Веніславський передбачає, що Верховна Рада ухвалить законопроєкти про зміни до Конституції, які направила у вівторок, 3 вересня, до Конституційного суду, на третій сесії в 2020 році.

"У Конституційного суду України є місяць-два для того, щоб їх розглянути. Після того, як КС розгляне ці законопроєкти і надасть висновок про їхню відповідність вимогам статей 156, 157 Конституції України, Верховна Рада зможе їх попередньо прийняти більшістю", - сказав Веніславський на брифінгу в Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Він висловив сподівання, що в першому читанні законопроєкти схвалять упродовж поточної - другої - сесії. "А на наступній черговій сесії, яка відкриється в перший вівторок лютого 2020 року, Верховна Рада України зможе їх прийняти повністю, якщо за це проголосують 300 або більше народних депутатів", - зазначив Веніславський.

Всього під час засідання 3 вересня Рада направила в КС сім законопроєктів про внесення змін до Конституції України: про скасування адвокатської монополії; про повноваження президента створювати регуляторні органи, призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР; про законодавчу ініціативу народу; про зменшення кількості народних депутатів до 300 і закріплення пропорційної виборчої системи; про позбавлення народних депутатів повноважень за неперсональне голосування і прогули; про право парламенту створювати консультативні та дорадчі органи; про парламентських уповноважених у різних сферах.

Згідно з процедурою розгляду конституційних змін, Верховна Рада повинна направити відповідний законопроєкт до Конституційного суду для отримання висновку про відповідність ініціативи статтям 157 та 158 Основного закону. Після отримання висновку КС парламент може попередньо схвалити - прийняти в першому читанні - такий законопроєкт не менш ніж 226-ма голосами. Після цього, вже на наступній черговій сесії, Верховна Рада може розглядати законопроєкт для ухвалення в цілому. Для цього буде потрібно не менш ніж 300 голосів депутатів.

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