 Зміни до Конституції: представник Зеленського прогнозує ухвалення в лютому 2020-го | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зміни до Конституції: представник Зеленського прогнозує ухвалення в лютому 2020-го

Верховна Рада зможе ухвалити направлені до Конституційного суду законопроєкти в лютому 2020 року, розраховує представник президента України в суді Федір Веніславський.

Верховна Рада 3 вересня направила до Конституційного суду сім законопроєктів

Верховна Рада 3 вересня направила до Конституційного суду сім законопроєктів

Представник президента України в Конституційному суді (КС) Федір Веніславський передбачає, що Верховна Рада ухвалить законопроєкти про зміни до Конституції, які направила у вівторок, 3 вересня, до Конституційного суду, на третій сесії в 2020 році.

"У Конституційного суду України є місяць-два для того, щоб їх розглянути. Після того, як КС розгляне ці законопроєкти і надасть висновок про їхню відповідність вимогам статей 156, 157 Конституції України, Верховна Рада зможе їх попередньо прийняти більшістю", - сказав Веніславський на брифінгу в Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Він висловив сподівання, що в першому читанні законопроєкти схвалять упродовж поточної - другої - сесії. "А на наступній черговій сесії, яка відкриється в перший вівторок лютого 2020 року, Верховна Рада України зможе їх прийняти повністю, якщо за це проголосують 300 або більше народних депутатів", - зазначив Веніславський.

DW.COM

Контроль над новою Радою, а через неї - над урядом України дає команді президента Зеленського великі можливості, а для країни створює певні ризики, вважає Сергій Руденко. (30.08.2019)

Під час голосування в другому читанні законопроєкт про скасування депутатської недоторканності підтримали 373 народні обранці. Перед голосуванням до законодавців звернувся президент Володимир Зеленський. (03.09.2019)

Всього під час засідання 3 вересня Рада направила в КС сім законопроєктів про внесення змін до Конституції України: про скасування адвокатської монополії; про повноваження президента створювати регуляторні органи, призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР; про законодавчу ініціативу народу; про зменшення кількості народних депутатів до 300 і закріплення пропорційної виборчої системи; про позбавлення народних депутатів повноважень за неперсональне голосування і прогули; про право парламенту створювати консультативні та дорадчі органи; про парламентських уповноважених у різних сферах.

Згідно з процедурою розгляду конституційних змін, Верховна Рада повинна направити відповідний законопроєкт до Конституційного суду для отримання висновку про відповідність ініціативи статтям 157 та 158 Основного закону. Після отримання висновку КС парламент може попередньо схвалити - прийняти в першому читанні - такий законопроєкт не менш ніж 226-ма голосами. Після цього, вже на наступній черговій сесії, Верховна Рада може розглядати законопроєкт для ухвалення в цілому. Для цього буде потрібно не менш ніж 300 голосів депутатів. 

Дивитись відео 06:07

Новий уряд і корупція: чи вірять обіцянкам Гончарука активісти? (03.09.2019)

Дивитись відео 02:00

ЗеРада: 7 фактів про новий парламент (28.08.2019)

Аудіо й відео до теми

Новий уряд і корупція: чи вірять обіцянкам Гончарука активісти? (03.09.2019)  

ЗеРада: 7 фактів про новий парламент (28.08.2019)  

Також за темою

Ukraine Parlament Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk

Руслан Стефанчук: "Слуга народу" підготувала лише кілька змін до Конституції 29.08.2019

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук уточнив, що партія підготувала не півтисячі, а лише "близько восьми" змін до Конституції України.

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy

Верховна Рада попередньо схвалила скасування недоторканності нардепів 29.08.2019

На першому засіданні нового парламенту України народні обранці попередньо схвалили постанову про ухвалення законопроєкта про скасування депутатської недоторканності.

Ukraine Kiew Verfassungsgericht

Конституційний суд 11 червня розгляне законність розпуску Зеленським Ради 04.06.2019

Під час призначеного на 11 червня засідання Конституційний суд України перевірить на відповідність Основному закону указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Реклама

Докладно

Верховна Рада України

Українські депутати без недоторканності

Український парламент скасував депутатську недоторканність. Чому це важливо і в чому небезпека?  

Посадка на рейс лоукостера Ryanair у аеропорту Франкфурт-Ган

Дешеві авіаквитки - дороге "задоволення" для клімату

Поки в Україні радіють приходу лоукостерів, у ФРН їх хочуть обкласти додатковими податками для захисту клімату.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  