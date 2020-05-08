Злочини нацистів у Східній Європі: у Німеччині пам'ятають про всіх жертв

У Берліні з'явиться новий меморіал жертвам Другої світової війни, яку сили вермахта і СС вели на сході Європи на знищення. Активісти, що підтримують проєкт створення меморіалу, розділилися на дві групи. Одні виступають за створення меморіалу польським жертвам гітлерівської агресії, інші - за інформаційний меморіальний центр, завданням якого стане збереження пам'яті про злочини нацизму щодо країн і народів Східної Європи. DW поспілкувалася із прибічниками обох ініціатив.

Польща - перша жертва нападу нацистської Німеччини

Одна з ініціатив передбачає створення "польського пам'ятника" - меморіалу в Берліні на згадку про польських жертв німецьких націонал-соціалістів. "Сенс цієї ініціативи в тому, аби заповнити пробіл у пам'яті", - сказав один із ініціаторів, колишній голова Бундестагу Вольфґанґ Тірзе (Wolfgang Thierse) в розмові з DW.

Ексголова Бундестагу Вольфґанґ Тірзе

Зрозуміло, в Німеччині є меморіали, присвячені злочинам нацистів, зокрема Меморіал жертвам Голокосту в Берліні, "але те, що Польща, наш безпосередній сусід, стала першою жертвою нападу нацистської Німеччини і п'ять років у жахливий спосіб страждала від німецької окупації, про це відомо досить мало і лише трохи зберіглося в суспільній пам'яті", - додав Тірзе.

У Берліні пам'ятають про всіх жертв зі Східної Європи

Ініціативу, що здобула підтримку з боку кількох поважних істориків та політиків, довгий час вважали фаворитом. Але є й інший проєкт. Первісну ідею висловив Петер Ян (Peter Jahn), колишній директор-засновник Німецько-російського музею Берлін-Карлгорст на пенсії: створення меморіалу для всіх жертв нацизму на сході Європи.

Тепер ідея отримала розвиток та передбачає створення документаційного центру, де "увагу буде зосереджено на всій Європі", де буде увічнена пам'ять про жертв і збережена інформація про злочини нацистів, скоєних, передусім, щодо східноєвропейських народів, сказав в інтерв'ю DW колишній президент Народної спілки Німеччини з догляду за військовими похованнями Маркус Мекель (Markus Meckel). Мекель разом з істориками Мартіном Аустом (Martin Aust) та Гайнріхом Ауґустом Вінклером (Heinrich August Winkler) - ті, хто нині найактивніше підтримують цю ініціативу.

Створити пам'ятник лише польським жертвам нацистів Мекель вважає "помилкою", адже це відкриває шлях до поділу жертв за національною ознакою, тож кожна з постраждалих країн "вимагатиме свій власний пам'ятник". Натомість інформаційний центр допоможе увічнити пам'ять про всіх жертв війни, яку нацисти вели на сході Європи на знищення, переконаний Мекель. Прибічники "польського пам'ятника" не згодні: "Альтернатива означала б, що ми повторимо логіку нацистів: вони не робили різниці та вважали всіх слов'ян "унтерменшами", - каже Вольфґанґ Тірзе.

Читайте також: Дослідник Голокосту: Меморіал у Бабиному Яру - не блокбастер, а місце вбивств

На сході Європи Гітлер вів війну на знищення

У Берліні вже є меморіал, пов'язаний із Польщею: "Пам'ятник німецько-польському братству за зброєю", що виник у Берліні на території комуністичної НДР. Але Тірзе і Мекель називають його "брехливим": "Та про яке братство за зброєю може йтися?" - додає Вольфґанґ Тірзе. Але противники нового пам'ятника переконані, що він не буде викривляти історію Другої світової війни.

Історик Маркус Мекель

Попри відмінності обидві ініціативи мать і багато спільного, передусім, бажання повернути до національної пам'яті історію про маловідомі в Німеччині злочини нацистської Німеччини на сході Європи. "Кожен у Німеччині знає про масове вбивство у французькому селі Орадур (нацисти зруйнували село 10 червня 1944 року та вбили понад 600 його жителів. - Ред.). Але лише в самій Білорусі таких сіл було понад 600. І про це в Німеччині не знає ніхто", - каже Маркус Мекель, який довгі роки був головою німецько-польської парламентської групи Бундестагу, нині очолює Німецько-білоруське товариство. Він каже, що не збирається протиставляти один одному злочини нацистів, але якщо відновити пам'ять про них, то, за його словами, "стане видна різниця між окупаційною війною нацистської Німеччини на заході та війною на знищення на сході".

Читайте також: Що сказали політики зі Східної Європи про маніпулювання історією

Долю меморіалу вирішать у Бундестазі

У Берліні тим часом намітився прогрес у питанні нового меморіалу, який має бути побудований неподалік зруйнованого під час війни Ангальтського вокзалу. Прибічники обох ініціатив зблизили останнім часом позиції, тим більше що, як сказав DW один із ініціаторів "польського пам'ятника", депутат від партії "Союз 90 / Зелені" Мануель Саррацин (Manuel Sarrazin), "вони не суперечать, а доповнюють одне одного".

Іще до літньої перерви у роботі Бундестагу представники правлячої коаліції, судячи з повідомлень інформагенцій, мають намір поставити на загальне голосування ініціативу щодо створення нового меморіального центру в Берліні, у якому буде увічнена пам'ять жертв війн націонал-соціалістів, "передусім на сході Європи", тобто є пропозицією групи активістів на чолі з Аустом, Мекелем і Вінклером. Мекель нагадав, що наступного, 2021 року, будуть 80-ті роковини нападу гітлерівської Німеччини на СРСР.