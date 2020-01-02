 Зливи в Австралії полегшили ситуацію з пожежами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2020

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Новини

Зливи в Австралії полегшили ситуацію з пожежами

На східному узбережжі Австралії сильні зливи допомогли рятувальникам приборкати вогняну стихію. Синоптики прогнозують, що дощі триватимуть до кінця тижня.

Рятувальник під час гасіння пожежі в Австралії

Рятувальник під час гасіння пожежі в Австралії

Сильні грози та зливи на східному узбережжі Австралії допомогли в п'ятницю, 17 січня, утримувати лісові пожежі під контролем. Так, в одному з найбільш постраждалих штатів Новий Південний Уельс, за словами рятувальників, опади допомогли з гасінням пожеж, хоча поки що й не повністю їх загасили, повідомляє агенція dpa. У цьому штаті кількість пожеж наразі становить менше 80-ти, а в сусідньому штаті Вікторія зараз зафіксовано близько 17 пожеж. Однак, як зазначається, блискавки під час грози спричинили й нові пожежі. 

Крім того, опади принесли деяке полегшення сільському господарству, яке тривалий час страждає від сильної посухи. У той же час повідомляється, що в штатах Новий Південний Уельс, Вікторія та Квінсленд дощі, за прогнозами синоптиків, мають зберегтися до кінця тижня.

Люди в штаті Квінсленд радіють зливам

Люди в штаті Квінсленд радіють зливам

Нагадаємо, що лісові пожежі почалися в Австралії в жовтні 2019 року й відтоді в країні вигоріло вже понад 10 мільйонів гектарів. Для порівняння, ця площа більша, ніж вся територія Португалії. Унаслідок пожеж загинули щонайменше 28 людей та, за останніми оцінками, близько мільярда тварин, тисячі будинків було знищено.

Поблизу Сіднея полум'я завдало великої шкоди лісам, що перебувають під охороною ЮНЕСКО. Близько 80 відсотків Блакитних гір в різній мірі постраждали від пожежі, заявив речник місцевого екологічного відомтсва. Крім того, за прогнозами синоптиків, дим від пожеж на вихідних знову має сягнути Мельбурна, де в понеділок розпочинається тенісний турнір Australian Open. Погана якість повітря вже завдала тенісистам значних проблем під час кваліфікаційних змагань, за що організаторів піддають критиці.

Приборкати стихію Австралії допомагають фахівці з різних країн світу. Зокрема, у боротьбі з вогнем беруть участь близько сотні пожежників зі США та Канади, а до благодійних фондів надходять пожертви з усього світу.

Дивитись відео 01:51

Спецоперація з порятунку дерев - ровесників динозаврів (17.01.2020)

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Корм тваринам доставляють повітрям

    У національному парку Воллемі у штаті Новий Південний Уельс тваринам, які вижили після лісових пожеж, які вирували тут, корм доставляють повітрям. Насамперед це солодка картопля і морква. Співробітники національного парку скидають овочі з вертольота туди, де вогонь залишив після себе лише випалену землю.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Порятунок для валлабі

    На цій фотографії - валлабі, сумчастий ссавець зі сімейства кенгуру, який вижив під час пожежі. У національному парку Єнга корм для валлабі також доставляють повітрям. Місце, де мешкають тварини, на північний захід від Сіднея, в 2000-му році увійшло до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Тепер ця місцевість дуже сильно постраждала від вогню.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Кенгуру у безпеці

    Про це дитинча кенгуру піклуються співробітники організації з порятунку диких тварин WIRES. Рятувальники розраховують, що молоді особини кенгуру можуть потім возз'єднатися зі своїми батьками, тому необхідно позначати місця, де тварини були знайдені.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Врятований опосум

    Цей опосум вижив після пожежі. Але тварина, як видно на фотографії, сильно постраждала від вогню: у нього обпечені вуха і шерсть, пошкоджені очі. За даними рятувальників, опосуми, як і інші види дрібних тварин, що мешкають на деревах і в чагарниках, особливо сильно постраждали від лісових пожеж.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Особлива місія військових

    Військовослужбовці австралійської армії шукають на третьому за розміром острові країни - острові Кенгуру - трупи тварин, що загинули під час пожеж. В цьому національному парку вогонь знищив дерева і чагарники на площі понад 210 000 гектарів. Й досі вогонь повністю не загасили.

  • Пожежі в Австралії: як рятують тварин

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Загинула половина популяції коал

    Коалу в клітці, що на цій фотографії, врятували від вогню на острові Кенгуру. Близько 50 тисяч представників цього виду тварин жили тут до пожеж. За останніми даними, половина з них загинула. Але врятованим тваринам доведеться і далі боротися за своє існування, оскільки екосистема, в якій вони мешкали, зруйнована.

  • Пожежі в Австралії

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Тварини залишилися без звичного середовища проживання

    На цих знімках з супутника - лісові пожежі на південь від Едена в Новому Південному Уельсі. В усій Австралії полум'я знищило все живе на площі понад 10 мільйонів гектарів. За оцінками екологів, близько мільярда тварин загинули від вогню. Але тварини, що вижили, втратили звичне середовище проживання, а також корми та природній захист від сонця і хижаків.

  • Верблюд в Австралії

    Як тварин в Австралії рятують від пожеж

    Чому верблюдів будуть відстрілювати

    Верблюди від пожеж в Австралії не постраждали. Але уряд країни оголосив про необхідність відстрілу тисяч цих тварин. Такий радикальний захід є наслідком екстремальної посухи на континенті. Дикі верблюди, які шукають воду і корм, становлять небезпеку для поселень аборигенів, забруднюючи питну воду і знищуючи запаси їжі.

    Автор: Катрін Генніке, Наталія Позднякова


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