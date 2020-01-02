Зливи в Австралії полегшили ситуацію з пожежами

Сильні грози та зливи на східному узбережжі Австралії допомогли в п'ятницю, 17 січня, утримувати лісові пожежі під контролем. Так, в одному з найбільш постраждалих штатів Новий Південний Уельс, за словами рятувальників, опади допомогли з гасінням пожеж, хоча поки що й не повністю їх загасили, повідомляє агенція dpa. У цьому штаті кількість пожеж наразі становить менше 80-ти, а в сусідньому штаті Вікторія зараз зафіксовано близько 17 пожеж. Однак, як зазначається, блискавки під час грози спричинили й нові пожежі.

Крім того, опади принесли деяке полегшення сільському господарству, яке тривалий час страждає від сильної посухи. У той же час повідомляється, що в штатах Новий Південний Уельс, Вікторія та Квінсленд дощі, за прогнозами синоптиків, мають зберегтися до кінця тижня.

Люди в штаті Квінсленд радіють зливам

Нагадаємо, що лісові пожежі почалися в Австралії в жовтні 2019 року й відтоді в країні вигоріло вже понад 10 мільйонів гектарів. Для порівняння, ця площа більша, ніж вся територія Португалії. Унаслідок пожеж загинули щонайменше 28 людей та, за останніми оцінками, близько мільярда тварин, тисячі будинків було знищено.

Поблизу Сіднея полум'я завдало великої шкоди лісам, що перебувають під охороною ЮНЕСКО. Близько 80 відсотків Блакитних гір в різній мірі постраждали від пожежі, заявив речник місцевого екологічного відомтсва. Крім того, за прогнозами синоптиків, дим від пожеж на вихідних знову має сягнути Мельбурна, де в понеділок розпочинається тенісний турнір Australian Open. Погана якість повітря вже завдала тенісистам значних проблем під час кваліфікаційних змагань, за що організаторів піддають критиці.

Приборкати стихію Австралії допомагають фахівці з різних країн світу. Зокрема, у боротьбі з вогнем беруть участь близько сотні пожежників зі США та Канади, а до благодійних фондів надходять пожертви з усього світу.

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