 Зйомки світових блокбастерів в Україні: ″Без держави місія нездійсненна″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 21.10.2019

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Культура й стиль життя

Зйомки світових блокбастерів в Україні: "Без держави місія нездійсненна"

Співвласниця української продакш-компанії "Radioaktivefilm" Євгенія Яцута в інтерв’ю DW нарікає, що Україна для західних кіновиробників залишається бюрократичною та корумпованою. Як це змінити?

Зйомки кінофільму на Запоріжжі

Зйомки кінофільму на Запоріжжі

Представники західної відеоіндустрії вже давно відкрили для себе переваги зйомок в Україні. До великих гравців рекламного та музичного ринків долучаються і кіновиробники. Однак є і зворотний бік медалі - бюрократія та хабарництво, про що теж говорять уже не перший рік. Президент України Володимир Зеленський не з чуток знає про цю галузь, а тому кроки нової влади з підтримки кіновиробників виглядають логічними. Днями глава держави підписав закон про збільшення так званих"кешрібейтів" іноземним виробникам кіно. Чи допоможуть ці новації відкрити двері Голлівуду, DW розпитала у Євгенії Яцути - директорки та виконавчої продюсерки української компанії "Radioaktivefilm". На рахунку цієї студії зйомки роликів для десятків світових зірок та брендів, а віднедавна і співпраця з кінорежисерами. Разом із західними колегами українці працювали, зокрема, над стрічками "Смерть Сталіна" та серіалом "Чорнобиль".

Deutsche Welle: Пані Яцута, якою нині є Україна у очах світових кіновиробників?

Євгенія Яцута: Як партнер у світовому кіновиробництві, ми маємо імідж країни "важкої" - занадто бюрократичної, корумпованої, нестабільної, із непослідовною економічною політикою, відсутньою нормативною базою для виплати проголошених податкових пільг і з повністю незрозумілим механізмом фактичного відшкодування їх іноземним кіновиробникам. Нині податкові пільги надаються лише кінопроектам, що успішно проходять культурний тест (законом визначені чіткі критерії - Прим. Ред.), що нецікаво великим світовим кіновиробникам. Також той порядок звітування та подачі документів, що передбачений зараз, потребує величезної кількості паперів та проходження складних і тривалих бюрократичних процедур, які лише відлякують інвесторів.

Євгенія Яцута

Євгенія Яцута

Відповідно до нового закону іноземці відтепер претендуватимуть на повернення 25 відсотків витрат за зйомки та додатково п’ять відсотків за український контекст. Раніше ця сума становила 16,6 відсотків. Як ви гадаєте, чи допоможе ця ініціатива зацікавити світових кіновиробників?

Такий важливий та корисний інструмент, як податкові пільги для іноземних кіновиробників, існував і в попередній редакції закону, але так і не запрацював. Ми досі чекаємо формування відповідних органів та комісій, призначення спеціалістів, а також прийняття чималої кількості нормативних актів, які є необхідними для запуску цього процесу. Важливим моментом є те, що крім планування бюджету на власне відшкодування іноземним інвесторам-кіновиробникам, відсутній бюджет на створення профільних комітетів, які і будуть займатися реалізацією цих положень.

Тому чергове вихваляння нового закону без реального забезпечення його реалізації викликає лише труднощі в намаганні пояснити іноземним інвесторам, які знаходять ці новини в інтернеті, чому ж досі цей закон не працює. У той час, як світовий досвід таких відшкодувань "привчив" інвесторів, що кожен з них може розраховувати на відшкодування. Лише теоретичні покращення не наблизять нас до виробництва в Україні світових блокбастерів. Припустимо, що Том Круз таки наважується знімати тут продовження всесвітньовідомого блокбастеру "Місія нездійсненна". Керуючись нормами нового закону, чи отримає він хоч якесь відшкодування своїх інвестицій? Чи пройде він культурний тест та інші вимоги закону? Місія наразі нездісненна…

Нещодавно в Україні також був підписаний закон про кінокомісії, який врегулював їхню діяльність. Зокрема, йдеться про розширений перелік функцій та те, що їхнє фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Такий орган, власне, і має стати ключовим у співпраці з кіновиробниками, сприяти їх роботі. Чи доводилося вам уже працювати з кінокомісіями в Україні?

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Мінісеріал "Чорнобиль" загалом завоював десять нагород Emmy, у тому числі як "найкращий мінісеріал" року. Заключний сезон "Гри престолів" здобув 12 нагород. (23.09.2019)

Україна, звичайно, ще не перетворилась на Мекку світового кіновиробництва, але інтерес іноземців до зйомок саме в Україні є. І, судячи з усього, зростає. (19.10.2019)

Дедалі більше зарубіжних продакшн-студій обирають Україну для зйомок своїх фільмів, рекламних роликів та відеокліпів. Однак інший бік медалі – засилля корупції й хабарництва. (19.11.2009)

Після успіху американського телесеріалу "Чорнобиль" кількість відвідувачів зони відчуження почала невпинно зростати. Однак усе частіше до місця однієї з найбільших техногенних катастроф їдуть лише за вражаючими селфі. (10.09.2019)

Від часу створення Київської кіно комісії (з 2017 р. - DW) ми мали нагоду співпрацювати з нею у підготовці і зйомці міні-серіалу "Чорнобиль". Взагалі кінокомісії на місцях необхідні для розвитку кіногалузі, адже саме вони мають спрощувати механізм взаємодіі кіновиробників із місцевими органами та комунальними службами міста, а також із адміністраціями державних установ щодо отримання дозволів на зйомки, перекриття вулиць та руху транспорту, а також щодо отримання багатьох супроводжувальних послуг від комунальних служб. За можливості звернення кінокомісій до органів міста за принципом "єдиного вікна" та в електронній формі це буде суттєво спрощувати та прискорювати знімальний процес та виведе оплати за державні локації та комунальні послуги в площину прозорих прибутків, замість тіньових виплат окремим можновладцям за спрощення цих процесів.  Але для цього необхідна протекція держави у відстоюванні їх повноважень.

Чи відомо вам, скільки щорічно в Україні знімають іноземних проектів?

Подібну статистику мають вести національні кіно-інституції та кінокомісії. Але навряд чи це робиться. Тому я можу говорити лише про нашу компанію. Торік ми зняли більше ста іноземних комерційних проектів і три повнометражні кінопроекти, включаючи, серіал "Чорнобиль" для студії HBO, що тільки почав збирати світові нагороди і вже має на своєму рахунку 10 Еммі.

Тобто, попри усі перепони, Україна цікава західним виробникам. Це підтверджує навіть робота вашої компанії. З чим це пов’язано?

Переваги України окрім різноманітності локацій - професійність, екзотика Східної Європи, яка зараз у моді, а також, звісно, відносно недороге виробництво за високого рівня фаху наших знімальних команд. Інколи, наші замовники можуть зняти те ж відео у своїй країні у тих же межах бюджету, але обирають нас заради подорожі у нові локації та ширші можливості за ті ж гроші. Особливо усім цікавий Чорнобиль. Навіть, якщо зйомки з цим не пов’язані - нас часто просять організувати туди екскурсію для команди.

Які ще локації найбільш затребувані зараз у західних замовників?

Україна дуже багата на цікаві для світових виробників локації і запит залежить, звичайно, від сценарію та історичної епохи кіно. У цьому сенсі у нас є не лише середньовічні замки, палаци та фортеці, а й багата архітектурна спадщина радянського часу, яка є дуже трендовою зараз у світі. А отже це і наше ВДНГ, КПІ, корпуси університету Шевченка, і станції столичного метро, і бібліотека Вернадського, і АТП № 7 у Києві (автобусний парк - DW), яке взагалі є унікальної архітектурною спорудою, що наразі знаходиться в аварійному стані під загрозою знесення. Це буде неймовірною втратою для України та кіношників всього світу, у яких споруда ніби приземлене НЛО визиває повний захват з першого погляду. Недобудовані або покинуті споруди радянського часу та сучасні недобудови, як-то наш Гаванський міст у Києві, а також чітка геометрія новобудов спальних районів та пустищ на їхньому тлі, не без нашої скромної допомоги, вже стали пізнаваними образами сучасного відео-контенту.

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  • Замок Ворд, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Замок Ворд

    У "Грі престолів" це Вінтерфелл, фортеця сім'ї Старк. При зйомках фільму замок Ворд, розташований на східному узбережжі Північної Ірландії, є відкритим і для туристів. Відвідувачі постріляти з лука або помірятися силою на мечах - і не тільки в автентичному оточенні, але ще й у відповідних костюмах, - а потім повечеряти як королі.

  • Замок Одлі, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Замок Одлі

    Недалеко від замку Ворд розташувався інший об'єкт, де знімали серіал. Розпочавши свій похід проти Ланністерів, Робб Старк втановив табір у цьому місті. Після битви в Шепочучому лісі молодий Старк навіть спромігся захопити в полон Джейме Ланністера. А пізніше Робб став жертвою змови та був вбитий на "Червоному весіллі".

  • Толліморський ліс, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Толліморський ліс

    Звідти ще годину треба їхати до чарівного Толліморського лісу. Тут знімали більшу частину сцен, пов'язаних із замком Вінтерфелл. У Толліморському парку діти Старків знайшли своїх вовченят. Пізніше Дикуни поселилися також тут. Для фанатів "Гри престолів" мальовничий національний парк є обов'язковим для відвідування.

  • Темна алея, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Темна алея

    Дорога всередині Темної алеї рідко буває такою порожньою. Вдень тут повно авто та туристичних автобусів. Адже в "Грі престолів" ця велична букова алея є частиною Королівського тракту, що веде на північ від Королівської гавані. Після вбивства її батька, Ар'я втекла з міста Залізного трону цим шляхом, що стало початком її довгої та пригодницької подорожі.

  • Кушедунські печери, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Кушендунські печери

    Сувора погода північного берега Ірландії формувала Кушендунські печери впродовж 400 мільйонів років. Цю локацію використали під час зйомок другого сезону "Гри престолів". Червона жриця Мелісандра тут народила створіння із чорної тіні, яке вбило Ренлі Баратеона.

  • Долина Шилланавоґі, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Долина Шилланавоґі

    На відстані 30 кілометрів на північ від Белфаста розташована долина Шилланавоґі, яка є домом дотракійців. Багато сцен про могутніх вершників було знято саме у цій долині, під горою Слеміш (на фото). У "Грі престолів" Дотракійске море розташовувалось на сході Ессосу, величезного континенту на східній стороні Весторосу.

  • Узбережжя Портстюарта, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Узбережжя Портстюарта

    Пляж у Портстюарті вважається одним з найкрасивіших у Північній Ірландії. Джейме Ланністер та сер Бронн билися з охороною Мартеллів на узбережжі у Дорні. Вони повинні були привести викрадену Мирцеллу назад до Королівської гавані. Зйомки самого міста у пустелі проводились в андалузьській Севіл'ї.

  • Гавань Баллінтой, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Баллінтой

    Відвідати Залізні острови на заході Вестеросу цілком можливо. Гавань Беллінтой у "Грі престолів" використовувалась як фортеця Пайк на головному острові Залізних островів. Звідси родина Грейджоїв правила Залізними островами, жителі яких знані своїми навичками мореплавання. Зйомки проходили також на пляжі й у ближніх селах.

  • Ларрібейн, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Ларрібейн

    Ренлі Баратеон розмістив табір у Штормових землях для проведення турніру. На цьому турнірі Брієнна з Тарта перемогла Лораса Тайрелла та була прийнята в королівську охорону Ренлі. Після цього могутня лицарка стала однією з головних персонажів серіалу. Вона з'явиться також і у 8 сезоні.

  • Узбережжя Даунхілл. Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Узбережжя Даунхілл

    Драконовий камінь - це фортеця, яка височить на крутих скелях з північної сторони острова. Після вдалого повстання родове місце Таргарієнів на деякий час стало належати Батареонам. Але Деєнеріс повернулася до Вестеросу разом з армією та драконами та готова відвоювати Залізний трон та Драконовий камінь.

    Автор: Фелікс Шлаґвайн


DW.COM

"Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

Місця зйомок "Гри престолів" у Північній Ірландії стали паломницькими для фанатів культового серіалу. Розпочинається останній сезон серіалу, і ми вирішили провести вас місцями "справжнього" Вестеросу. (16.04.2019)  

Посилання в інтернеті

Закон про державну підтримку кінематографії в Україні

Аудіо й відео до теми

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