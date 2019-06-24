Зимову Олімпіаду 2026 року прийматиме Італія

Італійський Мілан спільно з Кортіною прийматимуть зимові Олімпійські ігри 2026 року. Таке рішення ухвалено на засіданні Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Лозанні у понеділок, 24 червня.

З 82-х членів МОК 47 проголосували за італійські міста, 34 - за столицю Швеції Стокгольм, один утримався.

Таким чином, через 20 років після Зимових ігор в Турині Біла олімпіада повернеться не тільки до Італії, а й взагалі до класичного європейського регіону для зимових видів спорту. Останні зимові олімпіади відбулись у канадському Ванкувері (2010 рік), російському Сочі (2014-ий) та південнокорейському Пхьончхані (2018 рік). У 2022 році зимові Ігри прийматиме Пекін у Китаї.