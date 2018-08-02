 Зима в Німеччині стала однією з найтепліших за останні 140 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

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Новини

Зима в Німеччині стала однією з найтепліших за останні 140 років

Середня температура в останні три місяці в Німеччині дорівнювала 4,1 градуса за Цельсієм, що на 3,9 градуса вище середнього значення у зимові періоди 1961-1990 років, повідомила Німецька метеослужба.

Тепла зима в Німеччині

Цьогорічна зима в Німеччині була аномально теплою і виявилася другою за рівнем середніх температур за останні майже 140 років - з початку ведення статистики в 1881 році. Про це в п'ятницю, 28 лютого, повідомила Німецька метеорологічна служба (DWD), пославшись на першу оцінку даних, отриманих з двох тисяч вимірювальних станцій. Ще більш теплою була лише зима 2006/2007 років.

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Середня температура в Німеччині протягом останніх трьох місяців становила 4,1 градуса за Цельсієм, що на 3,9 градуса вище середнього значення в зимові місяці за період з 1961 по 1990 роки, відзначили синоптики.

Більше дощів і сонячних днів

При цьому значно вище середнього рівня за зимові періоди виявилося і кількість опадів, а також число сонячних днів. Отже, зима виявилася "занадто дощовою" і "надзвичайно безсніжною". Навіть в баварському Оберстдорфі, що є центром зимового спорту в Німеччині, протягом 54 днів не було снігу. В низці регіонів Німеччини перший снігопад за всю зиму пройшов 27 лютого, а в деяких снігу не було взагалі.

Екстремально тепла зима спостерігалася не тільки в Німеччині, але і майже на всьому європейському континенті, вказує DWD.

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    Arctic TreeHouse у фінському Рованіемі

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  • Sorrisniva Igloo-Hotel у норвезькому селищі Алта

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Sorrisniva Igloo-Hotel у норвезькому селищі Алта

    Цей готель, розташований неподалік норвезького селища Алта, нагадує житло ескімосів іглу. А ще він рясно прикрашений художніми крижаними скульптурами. У ньому постійно підтримується температура від -7 до -4 градусів. У кожному номері є теплі спальні мішки, загорнувшись в які гості можуть милуватися північним сяйвом.

  • Hotel Arctic у Гренландії

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Hotel Arctic у Гренландії

    Хоча Гренландія і знаходиться географічно у Північній Америці, але належить до Королівства Данія, яке й має там свій найпівнічніший 4-зірковий готель. Туристів тут селять у п'ятьох іглу, які розташовані на стрімчаку, з якого відкривається фантастичний краєвид зі знаменитим Ілуліссад (фіордом), включеним до Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

  • Hotel-Igloo Village у швейцарському Церматті

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Hotel-Igloo Village у швейцарському Церматті

    Це іглу-селище знаходиться у швейцарських Альпах на висоті 2700 метрів. Взагалі іглу - традиційні халабуди зі снігу або криги, в яких мешкають ескімоси. Тут же відвідувачам пропонують провести ніч у спальних мішках, які зазвичай використовуються для північних експедицій. Є у селищі і надзвичайно тепле місце - гідромасажна ванна з неперевершеним видом на зоряне небо.

  • Chalet Grand Flüh у Австрії

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Chalet Grand Flüh у Австрії

    Відпочити душею і тілом можна також в затишному шале у тірольському селищі Нессельвенгле - це в австрійських Альпах на висоті 1100 метрів. Родзинка сервісу - приватний кухар, який готує гостям тірольські традиційні страви. А ще у цьому готелі широкий вибір оздоровчих спа-процедур. І чи не відразу від дверей шале починається лижня у 140 кілометрів.

  • Skiresort Arc 1950 у французьких Альпах

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Skiresort Arc 1950 у французьких Альпах

    Лез-Арк - один із найвідоміших гірських курортів Франції. Готельний комплекс Skiresort Arc 1950 - найбільш тихий і затишний. Тут можна розслабитися у номері, пообідати в одному з ресторанів і завершити день коктейлем в барі. До речі, 1950 - це висота над рівнем моря.

  • Замок-готель Kranzbach у Баварії

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Замок-готель Kranzbach у Баварії

    Цей англійський замок розташований біля підніжжя найвищої гори Німеччини Цугшпітце. Він був зведений 1915 року на замовлення британської скрипальки Мері Портман. Сьогодні це готель, в якому поєднані стиль сільського будинку з вишуканим дизайном. Гостям пропонують й оздоровчі та косметичні процедури.

  • Sölring Hof на німецькому острові Зюльт

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Sölring Hof на німецькому острові Зюльт

    П'ятизірковий готель Sölring Hof розташований у селі Рантум. Саме ж село розкинулося в дюнах - у п'яти хвилинах пішки до узбережжя Північного моря. У готелі є чудовий ресторан - з двома зірками "Мішлен". Тож відпочинок класу "люкс" гарантований.

  • Zero Real Estate у Швейцарії

    Шукаєте зиму? Топ-10 крижаних готелів у Європі

    Zero Real Estate біля швейцарського Цюриха

    І наостанок готель, який поки працює тільки влітку. Це кімната без стін. Концепцію готеля "нуль зірок" у долині Тогенбург неподалік Цюриха у Швейцарії підхопили буквально з минулого року з фактично одного ліжка. На це літо таких кімнат "нульової нерухомості" з приватним персоналом там запропонують більше. Про всяк випадок - за всім слідкують з готелю Alpenrose, що розташований зовсім поруч.

    Автор: Анн Термеш, Віктор Вайц


Дивитись відео 03:35

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