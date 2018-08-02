Зима в Німеччині стала однією з найтепліших за останні 140 років

Цьогорічна зима в Німеччині була аномально теплою і виявилася другою за рівнем середніх температур за останні майже 140 років - з початку ведення статистики в 1881 році. Про це в п'ятницю, 28 лютого, повідомила Німецька метеорологічна служба (DWD), пославшись на першу оцінку даних, отриманих з двох тисяч вимірювальних станцій. Ще більш теплою була лише зима 2006/2007 років.

Середня температура в Німеччині протягом останніх трьох місяців становила 4,1 градуса за Цельсієм, що на 3,9 градуса вище середнього значення в зимові місяці за період з 1961 по 1990 роки, відзначили синоптики.

Більше дощів і сонячних днів

При цьому значно вище середнього рівня за зимові періоди виявилося і кількість опадів, а також число сонячних днів. Отже, зима виявилася "занадто дощовою" і "надзвичайно безсніжною". Навіть в баварському Оберстдорфі, що є центром зимового спорту в Німеччині, протягом 54 днів не було снігу. В низці регіонів Німеччини перший снігопад за всю зиму пройшов 27 лютого, а в деяких снігу не було взагалі.

Екстремально тепла зима спостерігалася не тільки в Німеччині, але і майже на всьому європейському континенті, вказує DWD.

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