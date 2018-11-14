Зима без опалення: Сміла - лише перша ластівка? (відео)

Холодні школи, дитячі садочки і навіть лікарні. Чому в Смілі та інших українських містах було зірвано початок опалювального сезону та хто нестиме за це відповідальність?
Проблеми з опаленням у Смілі почалися два роки тому, коли місцева влада вирішила змінити постачальника тепла
12-річний Женя зі Сміли останні тижні засинав, тримаючи в обіймах не улюблену іграшку, а пляшку з гарячою водою. Нині батареї у його кімнаті теплі. У місті із затримкою на місяць нарешті розпочався опалювальний сезон. Мама хлопчика Світлана одночасно і радіє, і обурюється.
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