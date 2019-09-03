Зе-п'ятирічка: чи реально досягти економічного зростання на 40 відсотків

Перша публічна зустріч нового президента України Володимира Зеленського з новим прем'єром Олексієм Гончаруком та іншими урядовцями почалася у понеділок, 2 вересня, з гучних прогнозів. Голова наймолодшого у Європі уряду одразу заявив, що протягом наступних п'яти років українська економіка має зрости щонайменше на 40 відсотків.

Гончарук назвав цю мету "амбітною, але реалістичною" та додав, що, за його підрахунками, такі темпи зростання ВВП приведуть до створення в Україні близько одного мільйона робочих місць. Це, запевнив прем'єр, - ще одна задача, яку собі поставили у команді міністерства економіки.

Шляхом Ердогана?

Попри гучність заяв, економічні експерти не вважають, що слова прем'єра є нездійсненною обіцянкою. Так, за словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, подібні темпи зростання демонстрували у новітній історії не лише "азійські економічні тигри", але й набагато більш близька до України Туреччина. Експерт зазначає - за перших 10 років правління прем'єра, а пізніше президента країни Реджепа Таїпа Ердогана реальний ВВП країни виріс на 75 відсотків. А той факт, що українська економіка досі не подолала наслідки економічних криз 2008 та 2014 років, свідчить про значний потенціал для можливого зростання, додає експерт.

Відкриття земельного ринку - це потенційні мільярди інвестицій, кажуть експерти

Також обіцянка зростання ВВП на 40 відсотків не виглядає фантастичною, якщо розбити її на окремі роки. Аби досягти визначеної Гончаруком мети, українська економіка щороку має збільшуватися на набагато більш "скромні" сім відсотків, пояснює інвестиційний банкір компанії Dragon Capital Сергій Фурса. "Зараз ВВП збільшується приблизно у темпі трьох-чотирьх відсотків на рік", - каже експерт. На його переконання, якщо сприятливі умови зберігатимуться, близько половини від поставлених за мету темпів зростання будуть забезпечені, "навіть якщо новий уряд взагалі нічого не робитиме".

Фактори прискорення

Втім, щоб виконати озвучений Гончаруком план, без рішучих кроків влади не обійтись, визнають співрозмовники DW. Чи не найбільший потенціал для прискорення української економіки має земельна реформа, визнають вони в один голос. Вишлінський називає землі сільськогосподарського призначення "найбільш недовикористаним ресурсом", а відкриття земельного ринку - можливістю залучити мільярди інвестицій.

За оцінкою Фурси, однієї цієї реформи буде достатньо для забезпечення прискорення темпів зростання української економіки до п'яти відсотків щорічно. Також важливим буде й той факт, що запровадження ринку землі, особливо у його ліберальному варіанті з можливістю володіння для іноземного капіталу, стане сигналом про те, що в Україні чекають на інвесторів.

Земельна реформа й справді перебуває на порядку денному чинної влади. Гончарук вже заявив, що очікує ухвалення відповідного закону восени, а відкриття ринку - влітку наступного року. При цьому він виступає за надання іноземцям дозволу на придбання землі за умови реєстрації юридичної особи та сплати податків в Україні.

Другим потенційним рушієм пришвидшення, який обговорюють в новому уряді, Вишлінський називає збільшення ефективності використання державного майна та швидку приватизацію великих держпідприємств. Щоправда, скепсис тут висловлює Фурса, адже багато активів, на його думку, вже "перетримані" і знайти на них покупців буде досить складно. Він каже, що серед ініціатив нової влади драйверами економічного зростання зможуть стати подальша лібералізація валютного ринку, посилення системи державних електронних закупівель та легалізація азартних ігор й видобутку бурштину.

Легалізація видобутку бурштину - ще один крок, який може дати поштовх для економіки

Також Фурса звертає увагу на необхідність створення Служби фінансових розслідувань та завершення судової реформи. За словами експерта, ці кроки можуть допомогти у вирішенні проблем рейдерства та тиску силовиків на бізнес. Із цим погоджується і Вишлінський, за словами якого, реальні іноземні інвестиції в українську економіку можливі лише за встановлення у країні реального верховенства права. "Без цього реального зростання економіки очікувати не варто", - резюмує експерт.

Питання довіри

Попри те, що співрозмовники DW вважають плани уряду реалістичиними, вони зазначають, що для їх реалізації знадобиться не лише важка робота влади. Так, за словами Фурси, його оцінки - це оптимістичний сценарій, у якому не передбачається "чорних лебедів" на кшталт нової всесвітньої фінансової кризи чи перемоги бізнесмена Ігоря Коломойського у судах щодо націоналізації "Приватбанку".

Втім, навіть за сприятливих факторів для досягнення поставленої мети - економічного зростання на 40 відсотків за п'ять років - новому уряду доведеться докласти усіх можливих зусиль і реалізувати максимальну кількість з озвучених вище реформ. Поки ж, за словами Фурси, перспектива успіху амбітних заяв залишається одним великим "якщо". До обережності закликає й Вишлінський, за словами якого, Зеленському і його команді ще доведеться довести свою здатність боротися за чесні суди і правоохоронні органи та проти корупції, рейдерства і рекету. "І в цих питаннях новій владі ще треба заслужити довіру", - додає експерт.