Зеркаль про важелі впливу на Угорщину: З нафтопроводом "Дружба" може щось статися

Україна може використати нафтопровід "Дружба" як важіль впливу на Угорщину, яка досі блокує запровадження нафтового ембарго проти РФ . Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль у четвер, 26 травня. Вона запропонувала Україні говорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном тією мовою, яку він розуміє - мовою сили.

"Угорщина скаржиться на те, що залежить від нафтопроводу "Дружба". Але по-перше, вона вже відмовлялася від російської нафти, коли в 2019 році вона була забруднена хлором, а по-друге, цей нафтопровід проходить українською територією, а в Україні війна і наш інтерес в найскорішому перекритті Росії всіх фінансових джерел, що живлять цю війну", - написала Зеркаль у Facebook.

"З "Дружбою" може щось статися"

Під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму 25 травня Зеркаль також коментувала питання можливого впливу на офіційний Будапешт та припустила, що з окремою ниткою нафтопроводу, яка йде до Угорщини, "може щось статися".

"В руках України є прекрасний важіль - це нафтопровід "Дружба". Навіть якщо ми дуже цінуємо відносини зі Словаччиною, яка також отримує нафту через "Дружбу", до Угорщини йде окрема нитка. Було б дуже доречним, якби з ним щось сталося", - зазначила Зеркаль.

Водночас вона порадила не фокусуватися на питанні ембарго, адже це, на її думку, дало можливість Орбану та Угорщині шантажувати ЄС та постійно підвищувати ставки у цій "дискусії на крові". Водночас, як вважає Зеркаль, європейська боротьба навколо ембарго також збільшує ціни на нафту та пальне.

Схема нафтопроводу "Дружба"

Накопичення коштів за енергоресурси РФ замість ембарго?

Радниця міністра повідомила, що росіяни продовжують заробляти "шалені гроші, іноді - понад мільярд в день". Натомість, аби позбавити їх мільярдних прибутків, можна накопичувати на окремому escrow-рахунку кошти за продаж російських енергоресурсів, зазначила радниця міністра енергетики. На її думку, Україна має активніше просувати цю ідею.

Нафтопровід "Дружба", протяжністю понад дев'ять тисяч кілометрів, наразі забезпечує нафтопереробні заводи п'яти країн ЄС - Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.

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