Землі ФРН обмежують соціальне життя для боротьби з коронавірусом

У боротьбі з поширенням коронавірусу багато німецьких земель запроваджують дедалі суворіші обмеження. Найжорсткіші заходи починають діяти у Баварії та Саарі - з 21 березня жителям цих земель забороняється залишати свої будинки без вагомих причин, повідомляє Deutschlandfunk. До них відноситься робота, покупки продуктів та відвідування лікаря.

Посилює обмежувальні заходи також влада у Баден-Вюртембергу, Рейнланд-Пфальці, Гессені, Саксонії, Гамбургу і Мекленбург-Передній Померанії. Там заборонені зустрічі невеликими групами, зачинені ресторани. Прогулянки та спортивні заняття на вулиці залишаються дозволеними, але без супроводу інших осіб. Також можна вигулювати собак.

Тим часом бургомістр Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller) заявив, що в місті припинять роботу всі ресторани. Також будуть заборонені будь-які зустрічі людей.

Увечері 22 березня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) зустрінеться з прем'єр-міністрами федеральних земель, щоб обговорити подальші обмежувальні кроки для подолання пандемії коронавірусу.

За даними ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції, станом на вечір 20 березня кількість інфікованих на коронавірус у Німеччині становить 19 848. Від хвороби померло 67 людей.