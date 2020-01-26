Землетрус у Туреччині: щонайменше дев'ятеро загиблих

На турецько-іранському кордоні у неділю, 23 лютого, стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє інформагенція Anadolu.

Внаслідок землетрусу загинули дев'ятеро людей, серед них - троє дітей. Крім того, у Туреччині постраждали 37 осіб, восьмеро з них перебувають у критичному стані. В Ірані при цьому травмувалися 25 осіб.

Епіцентр землетрусу знаходився поблизу іранського села Хабаш-е Оля. Воно розташоване в 10 кілометрах від кордону з Туреччиною. Внаслідок землетрусу в обох країнах зруйновані будинки, пошуки постраждалих тривають.

Нагадаємо, 24 січня у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,8. Внаслідок нього загинули 35 людей. Також було зруйновано 76 будівель, ще 645 будинків були сильно пошкоджені. Підземні поштовхи були відчутні і поблизу кордонів з Іраком та Сирією.