 Землетрус у Стамбулі дедалі ймовірніший - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.07.2020

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Політика й суспільство

Землетрус у Стамбулі дедалі ймовірніший - "Європа у фокусі" (відео)

А також бої без правил у Росії: шоу не для слабонервних. Хто відповість за смерть тисяч іспанців від коронавірусу. Як акторка у Великобританії бореться проти расизму.

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Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:08 "Життя чорних мають значення": молода акторка очолила акції проти расизму в Великобританії

11:56 У Стамбулі готуються до страшних землетрусів

00:32 Хто відповість за смерть тисяч іспанців від коронавірусу? На жаль, це відео недоступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3faTm

12:06 Бої без правил у Росії: шоу не для слабкодухих.

17:37 Коронавірус підкинув нову ідею жителям Нідерландів. На жаль, це відео недоступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3faTm

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Бої без правил у Росії: шоу не для слабонервних. Хто відповість за смерть тисяч іспанців від коронавірусу. Як акторка у Великобританії бореться проти расизму.

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Докладно

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Землетрус у Стамбулі дедалі ймовірніший - "Європа у фокусі"

А також бої без правил у Росії. Хто відповість за смерть тисяч іспанців від коронавірусу та інші теми.  

Саміт ЄС триває вже четвертий день

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