Землетрус у Стамбулі дедалі ймовірніший - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:08 "Життя чорних мають значення": молода акторка очолила акції проти расизму в Великобританії

11:56 У Стамбулі готуються до страшних землетрусів

00:32 Хто відповість за смерть тисяч іспанців від коронавірусу? На жаль, це відео недоступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3faTm

12:06 Бої без правил у Росії: шоу не для слабкодухих.

17:37 Коронавірус підкинув нову ідею жителям Нідерландів. На жаль, це відео недоступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3faTm