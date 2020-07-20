Землетрус у Стамбулі дедалі ймовірніший - "Європа у фокусі" (відео)

А також бої без правил у Росії: шоу не для слабонервних. Хто відповість за смерть тисяч іспанців від коронавірусу. Як акторка у Великобританії бореться проти расизму.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
01:08 "Життя чорних мають значення": молода акторка очолила акції проти расизму в Великобританії
11:56 У Стамбулі готуються до страшних землетрусів
00:32 Хто відповість за смерть тисяч іспанців від коронавірусу? На жаль, це відео недоступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3faTm
12:06 Бої без правил у Росії: шоу не для слабкодухих.
17:37 Коронавірус підкинув нову ідею жителям Нідерландів. На жаль, це відео недоступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3faTm
На карантині з насильником, або що робити, коли чоловік б'є. Як вдалося побороти коронавірус у Норвегії. Прихильники теорії змови у Великобританії підпалюють вишки 5G. Чому нідерландці танцюють на стільцях. (29.06.2020)
Мільйони вбитих у Бельгії, або до чого тут расизм. Як хочуть знищити унікальний річковий ландшафт у Словенії. Чому віртуальний похід в паб став новим трендом у Великобританії. (22.06.2020)
Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії. (13.07.2020)
В Італії медпрацівників винагороджують за боротьбу з COVID-19. У Франції рятують від вимирання альбатросів. Через урбанізацію у Росії вимерло понад 20 тисяч сіл. Греція масово відправляє біженців до Туреччини. (06.07.2020)