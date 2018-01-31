Землетрус у Пакистані: понад 20 загиблих, сотні травмованих

Внаслідок землетрусу, який стався на півночі Пакистану у регіоні Кашмір у вівторок, 24 вересня, загинуло щонайменше 22 людини, ще кілька сотень осіб були травмовані. За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 5,8 бала був у 23 кілометрах північніше міста Джелам, що приблизно на відстані 120 кілометрів на південний схід від столиці Пакистану Ісламабаду, повідомляє агенція Reuters.

Місцеві ЗМІ повідомляють про масштабні руйнування будівель і доріг, вирвані з корінням дерева, пошкоджені автомобілі та інші руйнування. Найбільше постраждала територія між містами Джелам та Міруп.

У службі надзвичайних ситуацій Пакистану повідомили, що рятувальна операція може тривати день чи два. До неї залучена також армія, включаючи авіацію та команди надання медичної допомоги. Місцева влада також обіцяє негайну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, попередній масштабний землетрус у цьому регіоні Пакистану стався у 2005 році, тоді природна катастрофа забрала життя понад 80 тисяч людей.