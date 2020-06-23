 Землетрус у Мексиці: вже щонайменше шестеро загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2020

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Новини

Землетрус у Мексиці: вже щонайменше шестеро загиблих

Сильні підземні поштовхи пошкодили сотні будівель, загинули щонайменше шестеро людей, десятки отримали тілесні ушкодження, кажуть представники місцевої влади.

Землетрус у Мексиці

Землетрус пошкодив навіть будинки в Мехіко - за 700 кілометрів від епіцентру

Жертвами потужного землетрусу магнітудою 7,5, що сколихнув у вівторок, 23 червня, центр та південь Мексики, стали вже щонайменше шестеро людей, ще десятки осіб зазнали ушкоджень. Про це ввечері 23 червня (за місцевим часом) повідомили представники місцевої влади, передає інформагенція AFP.

За їхніми даними, сильні підземні поштовхи пошкодили близько 500 будівель, в тому числі й 15 медичних закладів. Епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Крусесіта в штаті Оахака, інформує національна сейсмологічна служба країни. Це місто на тихоокеанському узбережжі вважається одним із найпопулярніших курортів країни.

Всі шестеро жертв землетрусу - з цього регіону, більшість з них загинула внаслідок падіння частин будівель. Серед жертв стихійного лиха був і працівник мексиканської державної нафтогазової компанії Pemex, який під час землетрусу впав з однієї з технічних споруд.

Сильні поштовхи відчули й мешканці столиці країни Мехіко - за 700 кілометрів від епіцентру. На фасадах деяких будинків у Мехіко з'явилися тріщини.

Тим часом президент Мексики Мануель Лопес Обрадор заявив, що землетрус не спричинив значних руйнувань, особливо серед об'єктів критично важливої інфраструктури, як-от аеропорти, нафтопереробні комплекси, порти чи дороги.

Нагадаємо, що у вересні 2017 року Мексика пережила землетрус магнітудою 7,1, жертвами якого стали 369 людей на півдні та в центрі країни.

  • Долина Катманду

    Непал: зруйновані землетрусом пам’ятки культури та святині

    Долина Катманду

    Землетрус у Непалі сильно пошкодив культурне та духовне серце країни. В Долині Катманду біля підніжжя Гімалаїв на кількох кілометрах розкинулися одразу сім комплексів пам’яток культурної спадщини ЮНЕСКО. На фото видно один із них: монастир Сваямбунатх, ще до землетрусу.

  • Ступа Сваямбунатх

    Непал: зруйновані землетрусом пам’ятки культури та святині

    Буддистська ступа Сваямбунатх

    Ступа та монастир Сваямбунатх (на фото) - духовний центр Непалу. До пам’яток світової культурної спадщини належить також ступа у Боднаті, площі Дурбар у трьох королівських містах, а також індуїстські храми Пашупатінатх та Чангу Нараян за межами міста Катманду.

  • Площа Дурбар у Бхактапурі перед землетрусом

    Непал: зруйновані землетрусом пам’ятки культури та святині

    Площа Дурбар у Бхактапурі до землетрусу

    В палацах на площі Дурбар у Бхактапурі (на фото), площі Дурбар у Катманду та площі Дурбар у Патані колись жили королівські родини. Лише в кінці 2007 року непальці скасували монархію та наступного року проголосили республіку.

  • Площа Дурбар у Бхактапурі після землетрусу

    Непал: зруйновані землетрусом пам’ятки культури та святині

    Площа Дурбар у Бхактапурі після землетрусу

    У королівських містах Бхактапур (на фото), Патан та в центрі Катманду пошкоджено або цілком зруйновано багато храмів та статуй з періоду від XII по XVIII століття. ЮНЕСКО, культурна організація ООН, в понеділок, 27 квітня, оголосила, що збирає експертну місію для оцінки наслідків катастрофи, але вже передбачає, що вони були нищівними.

  • Площа Дурбар у Катманду до землетрусу

    Непал: зруйновані землетрусом пам’ятки культури та святині

    Площа Дурбар у Катманду до землетрусу

    В столиці Катманду на площі Дурбар розташовувалося багато характерних для Непалу дво- та триярусних пагод.

  • Площа Дурбар у Катманду після землетрусу

    Непал: зруйновані землетрусом пам’ятки культури та святині

    Площа Дурбар у Катманду після землетрусу

    Землетрус зруйнував пагоди. Експерт П.Д.Баладжі з індійського університету Мадраса висловив сумніви, що ці будівлі можна колись повністю відбудувати: "Це невідновлювана втрата для Непалу та решти світу".

  • Вежа Дхарахара до землетрусу

    Непал: зруйновані землетрусом пам’ятки культури та святині

    Вежа Дхарахара до землетрусу

    До принад Катманду до землетрусу належала і дев’ятиярусна вежа Дхарахара висотою 62 метри. Вона також завалилась у суботу, 25 квітня.

  • Вежа Дхарахара після землетрусу

    Непал: зруйновані землетрусом пам’ятки культури та святині

    Вежа Дхарахара після землетрусу

    Від вежі, на верхівку якої вели 200 сходинок, залишився один лише фундамент. Рятувальники намагалися витягнути з-під завалів близько 50 людей. 1934 року землетрус вже руйнував зведену в 1826 році вежу з початковими 12 ярусами. Згодом її відреставрували.

  • Храмовий комплекс Чангу Нараян

    Непал: зруйновані землетрусом пам’ятки культури та святині

    Храмовий комплекс Чангу Нараян

    Чотири майстерно збудованих храми та три палаци, які у 2006 році ЮНЕСКО занесла до переліку культурної спадщини людства, є свідками багатої релігійної та політичної історії бідної гімалайської країни.

  • Храмовий комплекс Пашупатінатх

    Непал: зруйновані землетрусом пам’ятки культури та святині

    Храм Пашупатінатх

    Цей індуїстський храмовий комплекс має велике значення для Непалу. Індуїзм та буддизм протягом століть поширювалися Непалом, внаслідок чого приблизно із V століття там почали будувати прекрасні храми.

  • Лумбіні - місце народження Будди

    Непал: зруйновані землетрусом пам’ятки культури та святині

    Місце народження Будди

    За межами Долини Катманду в Непалі розташовані ще три об’єкти світової культурної спадщини: Лумбіні (на фото), національний парк Чітван та національний парк Сагарматха. Згідно з повідомленням ЮНЕСКО, Сагарматха зазнав сильних руйнувань, інші дві пам’ятки - лише "мінімального впливу". Лумбіні, що за 280 кілометрів на захід від Катманду, відоме як місце народження Будди.

  • Наслідки землетрусу в Непалі

    Непал: зруйновані землетрусом пам’ятки культури та святині

    Непал - одна з найбідніших країн Південної Азії

    Епіцентр землетрусу був розташований приблизно за 80 кілометрів на захід від Катманду. Поштовхи магнітудою 7,8 сталися на незначній глибині, що погіршило їхні наслідки. Непал є однією з найбідніших країн Південної Азії. Економіка майже цілковито залежить від туризму. Населення становить 28 мільйонів людей.

    Автор: Лаура Деінґ, Юрій Шейко


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