Землетрус та цунамі в Індонезії: щонайменше 48 загиблих

Щонайменше 48 осіб загинули у суботу, 29 вересня, на індонезійському острові Сулавесі після землетрусу та цунамі, повідомляє агентство Reuters.

"Ми ще не отримали звітів, оскільки лінії зв'язку пошкджені. Багато жертв цунамі знайдено на узбережжі, але їхня кількість ще не відома", - заявив представник місцевого агентства з надзвичайних ситуацій. За його словами, понад 350 людей отримали ушкодження. Рятувальники виходять з того, що число жертв зросте.

Поштовхи магнітудою 7,5 були зафіксовані у прибережному місті Палу, до якого після землетрусу увірвалися хвилі висотою до трьох метрів. У місті зруйновано багато будинків.

Нагадаємо, що влітку цього року потужні землетруси вразили індонезійський острів Ломбок. Внаслідок серпневого землетрусу загинули понад 400 осіб.