 Землетрус та цунамі в Індонезії: щонайменше 48 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2018

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Новини

Землетрус та цунамі в Індонезії: щонайменше 48 загиблих

Місто Палу на інодонезійському острові Сулавесі вразили землетрус та цунамі. Місцеві чиновники говорять про щонайменше 48 загиблих, але точна кількість жертв ще не відома.

Наслідки землетрусу а місті Палу на острові Сулавесі

Наслідки землетрусу а місті Палу на острові Сулавесі

DW.COM

Число загиблих внаслідок землетрусу на індонезійському острові Ломбок зросло до 436 осіб. Понад 350 тисяч людей на даний момент не мають даху над головою. (13.08.2018)

Рятувальники знайшли єдиного пасажира, котрий вижив після катастрофи літака в гірському районі Індонезії. Ним виявився 12-річний хлопець. (12.08.2018)

Щонайменше 48 осіб загинули у суботу, 29 вересня, на індонезійському острові Сулавесі після землетрусу та цунамі, повідомляє агентство Reuters.

"Ми ще не отримали звітів, оскільки лінії зв'язку пошкджені. Багато жертв цунамі знайдено на узбережжі, але їхня кількість ще  не відома", - заявив представник місцевого агентства з надзвичайних ситуацій. За його словами, понад 350 людей отримали ушкодження. Рятувальники виходять з того, що число жертв зросте.  

Поштовхи магнітудою 7,5 були зафіксовані у прибережному місті Палу, до якого після землетрусу увірвалися хвилі висотою до трьох метрів. У місті зруйновано багато будинків.

Нагадаємо, що влітку цього року потужні землетруси вразили індонезійський острів Ломбок. Внаслідок серпневого землетрусу загинули понад 400 осіб.

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