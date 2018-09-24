Землетрус та цунамі в Індонезії: число загиблих зросло до щонайменше 384

Щонайменше 384 особи загинули у суботу, 29 вересня, на індонезійському острові Сулавесі внаслідок землетрусу та цунамі, повідомили в агентстві з надзвичайних ситуацій країни.

При цьому йдеться про жертв лише в адміністративному центрі провінції Центральний Сулавесі місті Палу. "Ми ще не отримали звітів, оскільки лінії зв'язку пошкоджені. Багато жертв цунамі знайдено на узбережжі, але їхня кількість ще не відома", - зазначав раніше речник агентства з надзвичайних ситуацій Сутопо Нугрохо, цитує інформагенція Reuters. За його словами, понад 500 людей у Палу отримали серйозні ушкодження, 29 вважаються зниклими безвісти.

У Палу були зафіксовані поштовхи магнітудою 7,5, до міста після землетрусу увірвалися хвилі висотою до трьох метрів. У місті зруйновано багато будинків.

Нагадаємо, що влітку цього року потужні землетруси вразили індонезійський острів Ломбок. Внаслідок серпневого землетрусу загинули понад 400 осіб.