 Землетрус та цунамі в Індонезії: кількість загиблих сягнула 1234 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Землетрус та цунамі в Індонезії: кількість загиблих сягнула 1234 осіб

Кількість загиблих внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії сягнула 1234 осіб, повідомили в індонезійському агентстві з надзвичайних ситуацій. Поліція затримала в зоні лиха десятки мародерів.

Наслідки землетрусу в Палу

Наслідки землетрусу в Палу

Унаслідок цунамі та землетрусу на індонезійському острові Сулавесі, який стався минулого тижня, загинули щонайменше 1234 особи. Про це у вівторок, 2 жовтня, повідомив речник агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Нугрохо.

DW.COM

Волонтери в індонезійському місті Палу вже отримали дані про понад 1200 жертв землетрусу та цунамі. Зі зруйнованих в'язниць у враженому регіоні втекли приблизно 1200 в'язнів. (01.10.2018)

Землетрус та цунамі в Індонезії спричинили значні втрати. Вже підтверджено загибель 832 людей, головно - у місті Палу. Влада припускає, що число жертв може сягнути кількох тисяч. (30.09.2018)

За його даними, ще 99 осіб зникли безвісти, а 799 зазнали поранень. Понад 61 тисяча осіб залишилися без даху над головою, додав Нугрохо. Більшість постраждалих проживали в прибережному місті Палу.

Своєю чергою індонезійська поліція 2 жовтня повідомила про затримання 35 мародерів, які розграбовували крамниці в зоні лиха. При цьому правоохоронці не заарештовували людей, які потребували води та їжі. "У перший та другий день (після землетрусу - Ред.) крамниці були зачинені. Люди були голодні. Це не проблема. Але після другого дня почало надходити продовольство. Його треба було лише розподілити", - зазначив заступник голови індонезійської поліції Арі Доно Сукманто.

За його словами, правоохоронці толерантно ставитимуться до тих, хто потребує їжі, проте затримуватимуть тих, хто краде техніку чи гроші. "Банкомати працюють, - зазначив він. - Якщо люди крадуть, ми будемо їх ловити та проводити розслідування".

Також за темою

Indonesien nach dem Tsunami in Palu

Землетрус та цунамі в Індонезії: кількість жертв може сягнути кількох тисяч 30.09.2018

Землетрус та цунамі в Індонезії спричинили значні втрати. Вже підтверджено загибель 832 людей, головно - у місті Палу. Влада припускає, що число жертв може сягнути кількох тисяч.

Indonesien Nach dem Erdbeben und dem Tsunami in Palu, Central Sulawesi

Землетрус та цунамі в Індонезії: число загиблих зросло до щонайменше 384 29.09.2018

Місто Палу на інодонезійському острові Сулавесі вразили землетрус та цунамі. Місцеві чиновники кажуть про щонайменше 384 загиблих, очікують, що кількість жертв зростатиме.

Erdbeben und Tsunami in Indonesien

Кількість жертв землетрусу та цунамі в Індонезії перевищила 1200 осіб 01.10.2018

Волонтери в індонезійському місті Палу вже отримали дані про понад 1200 жертв землетрусу та цунамі. Зі зруйнованих в'язниць у враженому регіоні втекли приблизно 1200 в'язнів.

Реклама

Докладно

Прихожани УПЦ поділилися на прихильників і противників автокефалії

Церкви у Ніжині: поділ чи об'єднання томосом (відео)

Поділ церков у Ніжині томосом відбувається радше не на київські і московські, а "за" чи "проти" автокефалії. 

США, Канада та Мексика матимуть нову угоду про вільну торгівлю

США та Канада досягли прориву щодо угоди про ЗВТ

США та Канада досягли домовленості щодо порятунку північноамериканської торговельної угоди. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  