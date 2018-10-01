Землетрус та цунамі в Індонезії: кількість загиблих сягнула 1234 осіб

Унаслідок цунамі та землетрусу на індонезійському острові Сулавесі, який стався минулого тижня, загинули щонайменше 1234 особи. Про це у вівторок, 2 жовтня, повідомив речник агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Нугрохо.

За його даними, ще 99 осіб зникли безвісти, а 799 зазнали поранень. Понад 61 тисяча осіб залишилися без даху над головою, додав Нугрохо. Більшість постраждалих проживали в прибережному місті Палу.

Своєю чергою індонезійська поліція 2 жовтня повідомила про затримання 35 мародерів, які розграбовували крамниці в зоні лиха. При цьому правоохоронці не заарештовували людей, які потребували води та їжі. "У перший та другий день (після землетрусу - Ред.) крамниці були зачинені. Люди були голодні. Це не проблема. Але після другого дня почало надходити продовольство. Його треба було лише розподілити", - зазначив заступник голови індонезійської поліції Арі Доно Сукманто.

За його словами, правоохоронці толерантно ставитимуться до тих, хто потребує їжі, проте затримуватимуть тих, хто краде техніку чи гроші. "Банкомати працюють, - зазначив він. - Якщо люди крадуть, ми будемо їх ловити та проводити розслідування".