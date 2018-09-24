Землетрус та цунамі в Індонезії: кількість жертв може сягнути кількох тисяч

Кількість загиблих через землетрус та цунамі на острові Сулавесі в Індонезії сягнула 832 осіб, повідомляють у неділю, 30 вересня, рятувальні служби країни. Утім, ідеться про відомі випадки головно у Палу, одному з великих міст, яке потерпає від катаклізму. Уряд побоюється, що смертей може бути набагато більше, позаяк поблизу епіцентру на північ від Палу лежить район Донггала з 300 тисячами жителів, зазначає агентство Reuters. Зв'язок із цим районом дуже обмежений, із нього надійшли поки дані лише про 11 загиблих.

Віце-президент острівної країни Юсуф Калла припустив, що кількість жертв може дійти до кількох тисяч. Лише у Палу серйозно поранених - понад 500, з інших населених пунктів підтвердженої статистики немає. У самому Палу досі немає електроенергії, мобільні мережі функціонують далеко не скрізь. Сотні людей вдаються до мародерства - з руїн супермаркету та автозаправних комплексів витягають їжу, серветки, пальне, засоби гігієни, повідомляє агентство AFP.

У Палу ввечері 28 вересня були зафіксовані поштовхи магнітудою 7,5, до міста після землетрусу увірвалися хвилі висотою кілька метрів. У місті зруйновано багато будинків, а також два готелі та торговельний центр. Є підозри, що під їхніми уламками перебувають люди. У місті близько 10 тисяч людей залишилися без домівок, вони тимчасово гуртуються в 50 прихистках. Уряд організував кілька польових кухонь, триває роздача матрасів, ковдр та харчів.