 Землетрус та цунамі в Індонезії: кількість жертв може сягнути кількох тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2018

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Новини

Землетрус та цунамі в Індонезії: кількість жертв може сягнути кількох тисяч

Землетрус та цунамі в Індонезії спричинили значні втрати. Вже підтверджено загибель 832 людей, головно - у місті Палу. Влада припускає, що число жертв може сягнути кількох тисяч.

Наслідки катаклізму в Палу

Наслідки катаклізму в Палу

Кількість загиблих через землетрус та цунамі на острові Сулавесі в Індонезії сягнула 832 осіб, повідомляють у неділю, 30 вересня, рятувальні служби країни. Утім, ідеться про відомі випадки головно у Палу, одному з великих міст, яке потерпає від катаклізму. Уряд побоюється, що смертей може бути набагато більше, позаяк поблизу епіцентру на північ від Палу лежить район Донггала з 300 тисячами жителів, зазначає агентство Reuters. Зв'язок із цим районом дуже обмежений, із нього надійшли поки дані лише про 11 загиблих. 

Віце-президент острівної країни Юсуф Калла припустив, що кількість жертв може дійти до кількох тисяч. Лише у Палу серйозно поранених - понад 500, з інших населених пунктів підтвердженої статистики немає. У самому Палу досі немає електроенергії, мобільні мережі функціонують далеко не скрізь. Сотні людей вдаються до мародерства - з руїн супермаркету та автозаправних комплексів витягають їжу, серветки, пальне, засоби гігієни, повідомляє агентство AFP.

У Палу ввечері 28 вересня були зафіксовані поштовхи магнітудою 7,5, до міста після землетрусу увірвалися хвилі висотою кілька метрів. У місті зруйновано багато будинків, а також два готелі та торговельний центр. Є підозри, що під їхніми уламками перебувають люди. У місті близько 10 тисяч людей залишилися без домівок, вони тимчасово гуртуються в 50 прихистках. Уряд організував кілька польових кухонь, триває роздача матрасів, ковдр та харчів.

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Землетрус та цунамі в Індонезії: число загиблих зросло до щонайменше 384

Місто Палу на інодонезійському острові Сулавесі вразили землетрус та цунамі. Місцеві чиновники кажуть про щонайменше 384 загиблих, очікують, що кількість жертв зростатиме. (29.09.2018)  

На індонезійському острові Ломбок стався новий землетрус

В Індонезії на острові Ломбок стався третій за останній місяць потужний землетрус. Про жертви поки не повідомляється. (19.08.2018)  

Землетрус на острові Ломбок: підтверджено загибель вже 436 людей

Число загиблих внаслідок землетрусу на індонезійському острові Ломбок зросло до 436 осіб. Понад 350 тисяч людей на даний момент не мають даху над головою. (13.08.2018)  

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